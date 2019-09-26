Лукашенко рассказал, с какими политиками у него «особая химия» 17 26.09.2019, 14:32

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Фото: Коммерсант

Диктатор отметил, что главе Кремля может рассказать что угодно.

Александр Лукашенко сегодня на встрече с представителями украинских СМИ рассказал, какие отношения связывают его с коллегами из России, Казахстана и Украины, передает БелТА.

«Я очень много веду переговоров с людьми, которые новые во власти. Допустим, Токаев - президент Казахстана. Между людьми химия должна быть какая-то. Вот у нас с ним блестящие отношения, мы понимаем друг друга. Он образованный человек, китайский язык выучил в свое время. У меня особое к нему уважение, хотя мы и с первым президентом Казахстана в очень добрых отношениях», - рассказал он.

По его словам, он может все доверить нынешнему лидеру Казахстана и говорить с ним абсолютно откровенно. «Он не будет истолковывать кому-то иначе мои слова», - cказал Лукашенко.

Теплые и искренние отношения, рассказал Александр Лукашенко, связывают его и с президентом России Владимиром Путиным. «Я ему все могу рассказать: от личного до государственного. Просто взять и откровенно рассказать в любой момент, даже не думаю о том, как это будет расценено, - cказал Лукашенко. - С Порошенко у нас были блестящие отношения. Мы даже могли десять раз поссориться за встречу: я ему что-то сказал, он отмахнулся».