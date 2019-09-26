«Должна пойти цепная реакция в обществе» 26.09.2019, 14:53

Если у человека хорошие мысли – он должен говорить об этом всем вокруг.

Такую позицию высказала жительница Минска, которая пришла на пикет «Европейской Беларуси», сообщает пресс-служба гражданской кампании.

- Надежда слабая, но я вижу тут много молодых людей. Очень надеюсь на то, что это как–то переубедит вас. В тоже время, иногда мы разговариваем с другой молодежью, которая просто довольна тем, что происходит или хочет уехать из страны. Это страшно, когда люди не хотят жить в своей стране.

Нам нужно консолидироваться. Не должно быть никаких ссор, потому что как всегда у белорусов, как и у других славянских народов, разногласия. Даже оппозиция не может договориться.

Если у человека хорошие мысли – он должен говорить об том всем вокруг. Ведь если переубедить хоть одного человека, то тот человек, в свою очередь, переубедит других, должна пойти цепная реакция в обществе. Делай то, что можешь сделать.