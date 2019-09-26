Президент Литвы: Россия не сделала ничего, чтобы заслужить наше доверие 3 26.09.2019, 14:59

Гитанас Науседа

ФОто: EPA

Гитанас Науседа в ООН вспомнил о Грузии и Украине.

В своем первом выступлении в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в четверг президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал Россию за ее агрессивное поведение в отношении Украины и Грузии.

Об этом сообщает Delfi.

"Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, подпитывается слабой реакцией международного сообщества на агрессию против Грузии в 2008 году, пытается еще больше дестабилизировать соседние страны. Ужасные военные действия России против Украины продолжаются уже пять лет", - отметил президент Литвы.

Он подчеркнул, что Литва решительно осуждает продолжающееся нарушение международного права, и напомнил стране-агрессору, что она должна придерживаться положений Устава ООН, Хельсинкского соглашения и двусторонних соглашений с Украиной.

По его словам, Литва и в дальнейшем будет поддерживать независимость Грузии и Украины, никогда не признает аннексию Крыма, так же как и оккупацию Абхазии и Южной Осетии.

"Некоторые политические лидеры выдвигают идею создания нового геополитического пространства от Атлантического океана до Владивостока, в которое войдет и Россия. Идея интересная, но разве мы для ее реализации общую основу? У нас есть общие ценности? Ответ - нет!" - сказал Науседа.

Он утверждал, что страны не должны поддерживать союзы, в которых "одни государства становятся субъектами истории, а другие - просто объектами".

"Россия до сих пор не сделала ничего, чтобы заслужить наше доверие. Может ли это измениться? Да! Мы были бы первыми, кто приветствовал бы такие изменения - демократическая Россия, которая уважает международное право и суверенитет других стран", - подчеркнул Науседа.