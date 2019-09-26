Житель Гродно взял в долг 100 рублей, а оказался должен в 50 раз больше 1 26.09.2019, 15:12

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Фото: charter97.org

За деньгами в долг гродненец пришел еще в 2014 году.

Взял 100 рублей, подписал договор, но деньги не вернул. Организация обратилась в суд только через 4 года. И гродненский суд заочно удовлетворил иск, пишет kp.by.

Мужчина кроме тех 100 рублей оказался должен 20 рублей процентов за пользование займом, 4880 рублей процентов за пользование чужими деньгами и 250 рублей госпошлины. Всего 5250 рублей. В пятьдесят раз больше, чем он занимал!

Однако в ситуацию вмешалась прокуратура, которая в порядке надзора изучила это гражданское дело и посчитала, что несправедливо такую огромную сумму взыскивать за 100 рублей долга.

- Иск организация предъявила в суд только спустя 4 года. За это время размер убытков из-за неисполнения обязательства увеличился. Сумма процентов превысила сумму займа почти в 49 раз. Ответчика ненадлежащим образом известили о месте и времени рассмотрения дела, и он был лишен возможности ходатайствовать об уменьшении процентов, - комментирует служба информации прокуратуры Гродненской области.

Прокуратура опротестовала судебное решение, дело пересмотрели - и сумма долга уменьшилась: по договору займа житель Гродно должен 1000 рублей, а за судебные расходы - 25 рублей. 1025 рублей - это в пять раз меньше, чем могло быть. Это решение суда вступило в законную силу.

ВАЖНО ЗНАТЬ

С 1 января 2016 года в Беларуси запретили быстрые займы. То есть запрещены те самые конторы, которые под огромные проценты обещают деньги до зарплаты только по паспорту. Теперь обычный человек может получить займ только в ломбарде - ну или обратиться за кредитом в банк. Брать деньги у так называемых микрофинансовых организаций могут только юрлица.

- Граждане, которые заключают сделки краткосрочных займов с микрофинансовыми организациями, не всегда имеют точное представление о высоких процентных ставках и объеме штрафных санкций, предусмотренных этими договорами. Часто установленная в таких договорах ставка процентов не соответствует принципу добросовестности и разумности. Ее величина, как правило, направлена на то, чтобы истец в будущем смог взыскать проценты для собственного обогащения, а не восстановить нарушенное право. Она может в разы превышать размер процентов, определяемых ставкой рефинансирования Нацбанка Беларуси, - объясняют в прокуратуре.