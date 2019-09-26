Названы специи, которые помогут укрепить здоровье осенью 26.09.2019, 15:19

Они способны защитить организм в межсезонье.

Многие специалисты в осенний период, когда риск заболеть ОРВИ и гриппом очень высоки, рекомендуют употреблять ряд специй, которые могут помочь укрепить ваш иммунитет, а также будут отличной профилактикой от большинства болезней, пишет akcenty.com.ua.

Возглавляет данный список сушеная гвоздка, в которой содержится больше всего пользы. Так, в это приправе есть очень много минералов, эфирных масел, а также витаминов. Чтобы предотвратить осенние заболевания, многие эксперты советуют разжевывать сушеную гвоздику ведь ее составляющие являются отличной профилактикой от многих болезней.

Среди основных свойств имбиря стоит выделить антимикробные, противопростудные, а также функцию укрепления иммунитета. Все благодаря высокому содержанию полезных веществ. Все благодаря наличию витаминов A, С, B1, B2. Кроме того, в имбире также содержаться такие микроэлементы, как магний, фосфор, железо, кальций, натрий, цинк и калий. Чтобы этот продукт полностью раскрыл свои свойства его советуют добавлять в кофе, чай, а также рыбные и мясные блюда. Из особенных свойств имбиря можно отметить отхаркивающий эффект, а также противовоспалительный эффект.

Для того, чтобы предотвратить простуду, а не лечить ее, специалисты советуют пить на ночь стакан молока с небольшим количеством куркумы. Данные напиток работает как противовоспалительное, а также как иммуномодулятор.

Стоит также помнить про розмарин и чеснок, которые отлично борются с воспалительными процессами, а также активируют иммунную систему на поиск и уничтожение вражеских вашему организму вирусов и бактерий.

Ну и напоследок не лишним будет применять и горячий чилийский перец, который за счет своей остроты уничтожает все вредные бактерии в один момент.