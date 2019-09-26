ИП: Почему разрешили устанавливать киоски только олигарху Олексину? 2 26.09.2019, 15:30

Предприниматели хотят вернуть минчанам киоски.

Поводом для обращения общественного объединения «Перспектива» стала установка компанией «Энерго-Оил» в Минске киосков «Табакерка». Компания подконтрольна крупному бизнесмену — Алексею Олексину, пишет «Салiдарнасць».

Александру Лукашенко напомнили о его заявлениях, что бизнес должен работать в равных условиях, и для него нет приближенных и неприкасаемых. В обращении предпринимателей говорится, что подобные заявления опровергаются на деле.

В 2003 году минские власти начали уничтожать киоски ИП. Они ссылались на отсутствие санитарных условий, на то, что киоски портят внешний вид столицы, не соответствуют нормам пожарной безопасности. В 2008 году киоски в Минске прекратили своё существование.

Спустя 10 лет киоски возвращаются в столицу под видом «Табакерок».

Объединение «Перспектива» задается вопросом: почему одному предпринимателю Олексину разрешено открывать бизнес киосков, а тысячам простых предпринимателей – нельзя?

В своем обращении предприниматели предлагают Лукашенко восстановить справедливость и вернуть минчанам киоски во всех районах города, предоставив право и возможность их установки через аукционы всем без исключения желающим предпринимателям, а не избранным.

Как отмечает лидер «Перспективы» Анатолий Шумченко, предприниматели готовы продавать только белорусские товары и отказаться и от торговли сигаретами.

Напомним, ранее Мингорисполком не разрешил предпринимателям устанавливать киоски, поэтому они приняли решение обратиться к Лукашенко.