Делегацию Европарламента по связям с Беларусью возглавил поляк Роберт Бедронь 26.09.2019, 15:54

Роберт Бедронь

Фото: tvn24.pl

Политик уже заявил, что самое главное в отношениях с Беларусью — права человека.

Лидер польской партии «Весна» и депутат Европарламента («Прогрессивный альянс социалистов и демократов») Роберт Бедронь избран 26 сентября главой делегации Европейского парламента по связям с Беларусью, сообщает «Белсат».

Делегация начнет свою работу во время первого заседания в конце ноября.

Предлагая на эту должность кандидатуру главы партии «Весна», евродепутат Лешек Миллер подчеркнул, что он убежден, что Роберт Бедронь обладает необходимой квалификацией, чтобы руководить этой делегацией.

«Кроме того, его политический опыт будет чрезвычайно полезен для формирования будущих отношений Европейского парламента как с общественностью, так и с белорусскими властями», – заявил Миллер.

«В настоящее время Европарламент не поддерживает двустороннее парламентское сотрудничество с Беларусью. Однако парламентские выборы пройдут в стране уже в ноябре, а президентские выборы – в следующем году. Я надеюсь, что это создаст новые возможности для улучшения взаимоотношений, хотя, конечно, соблюдение прав человека в Беларуси останется для нас ключевым вопросом», – сказал Бедронь после своего назначения.

Что такое межпарламентская делегация Европарламента?

Сегодня в Европарламенте действуют 44 межпарламентских делегаций. Они будут заниматься отношениями с парламентариями в других странах, регионах и организациях. Они несут ответственность за продвижение основных ценностей ЕС: демократии, уважения прав человека и основных свобод и верховенства закона.

Все делегации по сотрудничеству со странами были созданы в соответствии с двусторонними соглашениями между ЕС и странами-партнерами.