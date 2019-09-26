Как молодая пара из Минска бросила городскую жизнь и уехала в деревню 26.09.2019, 15:59

Они променяли большую квартиру в столице на домик в деревне.

«Мы всегда хотели дом», — так началась деревенская история Виталия Гуревича и Марии Ясюк. Четыре года назад пара променяла трехкомнатную квартиру в столице на участок в Яблоновке Столбцовского района. Сейчас их дом превратился в кулинарный цех, где они готовят колбасу, сальтисон, полендвицу и пельмени. Tut.by узнал, как выглядит модный деревенский ЗОЖ — и почему на семейном участке вместо аистов гуляют павлины.

Мы — землевладельцы

Виталий и Мария встретились 7 лет назад в Минске. Виталий работал индивидуальным предпринимателем в сфере строительства, Маша — менеджером в IT. Деньги работа приносила, а вот удовольствие — нет. Через три года семейной жизни в «трешке» пара решила осуществить мечту — переехать в свой дом. Семья всегда обращала внимание на то, что попадает на их обеденный стол, в деревне — здоровые продукты без прикрас и привычка есть по сезону.

Организовали все быстро: за полгода нашли по объявлению место, бросили работу и перевезли вещи на свой участок. Выбирали его из практических соображений: в их однокомнатном домике были газ и вода. А вокруг — много земли.

— Мы землевладельцы: сразу у нас было 25 соток, а сейчас разрослись до полгектара, — смеется Маша. — Первоначально мечтали открыть агроусадьбу, поэтому первым делом поставили столб, чтобы аисты прижились. Нам казалось, это так романтично! Но аисты не прилетели, и сейчас мы очень этому рады: у нас домашняя птица, а аисты могут переносить болезни, а еще «похищать» птенцов и мелкую птицу.

Первые дни жизни в своем доме пара хорошо помнит: мороз, иней на сетке-рабице, высокие сугробы. Пара признается: такая красота вдохновляла. Вот только родители решений молодежи не понимали.

— Мой папа сам деревенский, и ему было странно, что мы самовольно вызвались на физический труд. Родители же хотят, чтобы их дети меньше, чем они, работали, сидели в комфортном офисе. Помню, они при заселении помогали нам клеить обои, и в доме пробежала мышь. Я слегка занервничала, а папа сказал: «А что ты думала, это деревня», — вспоминает Маша.

Маша признается: на самом деле ее переезд в деревню пугал только риском «превратиться в тетю, которая не будет брить подмышки и наденет платье в пол». Но нет, не случилось.

Участок паре достался плодородный: было шесть соток клубники, много яблонь. Но, по мнению пары, все было рассажено бестолково, и поэтому яблони с участка выкорчевали. С уходом за клубникой оказалось столько мороки, что от нее со временем тоже избавились. Ветхие строения с участка постепенно ушли, на их месте появились курятник, теплица, грядки и забор по периметру.

— После города сложно, когда нет границ и стен. Первое время могли ходить по дому, обернуться — а тут соседка. Это в деревне нормально. Бабушка, которая продавала нам этот дом, никогда его даже не закрывала.

— Я езжу к другим фермерам, — продолжает Виталий, — и они при мне ключ прячут за кирпич. В деревне понимаешь, что охранять особо ничего не нужно.

Как из деревенского домика получился ЗОЖ-бизнес

От идеи с агроусадьбой семейная пара со временем отказалась. Завели первых кур, примерно через год решили продавать яйца. С курицы или яйца началась их любовь к продуктам — сказать сложно. Сегодня у них есть свой проект «ФермаФуд»: продают более 25 продуктов — колбасу, сальтисон, хлеб, соусы, овощи, зелень, пельмени, сыры… Все домашнее.

Виталий показывает курятники и объясняет, что их специализация — птица. На подворье живут куры, гуси, утки, индюки, китайские шелковые курочки и даже несколько павлинов. Последние — декоративные: паре очень хотелось, чтобы они красиво ходили по газону. «Жильцов» с каждым годом в хозяйстве все больше: этим летом, например, завелись перепелки.

— Сразу мы доставляли в Минск только яйца. Условия очень лояльные: от 10 рублей. Прошло месяца два, пока мы поняли, что уходим в минус. Люди сами подсказали, что делать. Спрашивали: а что еще есть? Была тыква с грядки — купили. Так мы стали продавать овощи, готовить мясные деликатесы.

Говядину, свинину и «молочку» для готовки в «ФермаФуд» Виталий закупает у соседних фермеров. Чтобы научиться готовить здоровую домашнюю еду, предпринимателю пришлось пересмотреть десяток видео. Много чего испортить и только потом найти баланс. Помогают в этих поисках вкусы клиентов: людям не нравятся жирные продукты. Все чаще просят уменьшить количество соли. Помимо мяса, появился запрос на зелень. Так на грядке у Виталия и Маши выросли шпинат, базилик, салат Мангольд и кудрявая капуста кейл.

— А вот руколу в этом году победили насекомые, — показывают хозяева теплицу. — Мы используем для обработки и удобрения экосредства — золу, скорлупу яиц, сыворотку, но они не всегда справляются. В направлении зелени есть смысл работать. Кстати, знаете, почему в магазинах зелень всегда по разной цене? Мы изучили рынок: никто из фермеров в начале сезона не знает, что будет выращивать. Потом оказывается, нет укропа на рынке. Значит, на него будет высокая стоимость.

«Стереотип, что в деревне будут работать за бутылку»

У пары есть четкое разделение обязанностей: Виталий планирует глобальные стройки, отвечает за животных, готовит сальтисон, полендвицу, колбасы и развозит заказы. Маша ухаживает за теплицей, делает в сезон закатки, ведет инстаграм, общается с клиентами и составляет логистику доставки. Вместе они делают хлеб и домашние сыры. С соседями по деревне общаться некогда: на участке слишком много «невидимой» работы — прополоть, убрать мусор, покосить, снег убрать.

После переезда в деревню, отмечают ребята, их жизнь стала куда более «зожной». Например, появились полезные привычки в питании: на завтрак — домашняя яичница с зеленью, помидорами и свежеиспеченным хлебом. На обед и ужин — никаких магазинных полуфабрикатов. Даже покупные сладости Виталий и Маша понемногу заменяют на домашние пироги.

— Моя бабушка прожила до 86 лет. Кажется, секрет в том, что тогда меньше ели, — рассуждает Маша. — Она растягивала полбуханки хлеба на несколько дней. Вспомните, у нас в детстве были блюдца. Не так много времени прошло, а у всех — большие тарелки.

Единственная проблема на селе — с помощниками.

— Видите, теплицу плохо сделали наемные рабочие.

— Что не так?

— Пленка шатается. Я думал, для деревенских понятно, что ее надо натягивать. А получается, что все нужно контролировать. Работники, которых нанимаем, часто делают тяп-ляп. Просто не считают, что могут жить в красоте. И это стереотип, что в деревне будут работать за бутылку. Даже за 30 рублей сложно найти человека, который скосит траву на участке.

Одно из главных событий в новой жизни Маши и Виталия — рождение сына Якова. Он, с гордостью говорят родители, настоящий деревенский парень.

— Кажется, всего 50 километров от Минска, но чувствуется, что мы в глубинке. Мне однажды педиатр сказал: если ваш ребенок плачет — облейте его святой водой.

«Спрос на натуральные продукты будет»

В доме Виталий повесил две меловые доски: на одной пара пишет планы на ближайшие 2−3 дня, на второй — долгосрочные перспективы.

— Что завтра повезете в Минск?

— Люди возвращаются из отпусков и активно заказывают домашние пельмени, — улыбается глава семьи. — Устали и не горят желанием готовить!

На доске с долгосрочными планами — новый курятник. На него надо около 13 тысяч долларов. Он даст возможность работать по птице с минскими ресторанами, выйти с фермерскими яйцами в торговые сети.

— Все упирается в деньги. Я не крутой бизнесмен, но знаю: спрос на натуральные продукты будет. Только отобьются все вложения не быстро. Можно, конечно, на 13 тысяч построить небольшой домик с баней. Но мы пока выберем курятник.

— А еще хочется в гастротур в Прованс или Болонью. Поехать на семейную ферму, как наша, посмотреть, что европейцы делают, — мечтает Маша. — И много чего попробовать, потому что к еде начинаешь по-другому относиться, когда сам ее производишь.