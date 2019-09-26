Отвечать будет Воронеж 1 Александр Рыклин

26.09.2019, 16:14

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Александр Рыклин

Без сыра швейцарского обходитесь, обойдетесь и без работы в США!

Страшная новость взбудоражила весь российский истеблишмент – целой группе больших российских начальников своевременно не дали въездные визы в США. И теперь «высокая неделя» (на которой запланированы выступления глав различных государств) Генассамблеи ООН пройдет без участия наших выдающихся общественно-политических деятелей. В минувший вторник стало известно, что без вожделенных штампов в паспортах остались восемь сотрудников российского МИДа, а также главы комитетов по международным делам обеих палат Парламента Константин Косачев и Леонид Слуцкий. А в среду случился очередной подлый демарш заокеанских партнеров. Теперь уже в адрес главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина – его тоже оставили без Америки.

То есть вы понимаете, что происходит?! Оба наших международных депутата уже пропустили выступления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, президентов США и Бразилии, а г-н Рогозин, который, по словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, «хотел принять участие в мероприятиях, посвященных сотрудничеству в космическом пространстве», теперь лишен такой возможности. Что, разумеется, ставит под угрозу не только перспективы сотрудничества, но и само будущее всего космического пространства!

Возмущению депутатов, чиновников и ведущих политических ток-шоу на федеральных каналах нет предела. Звучат гневные реплики и призывы «не оставить без последствий». «Такое хамство терпеть нельзя!», — восклицает Сергей Лавров, а официальный спикер МИДа Мария Захарова назвала случившееся «возмутительным примером неуважения и несоблюдения принимающей стороной своих обязательств». Не остался в стороне от проблемы и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он заявил, что «эта ситуация, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН, потому что ситуация непосредственно касается Организации Объединенных Наций и ее штаб-квартиры». Что же касается конкретных ответных мер, то с некоторыми из них заинтересованную публику ознакомил коллега ущемленного в правах на посещение США Леонида Слуцкого, заместитель руководителя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В интервью газете «Известия» он выступил со следующим предложением: «Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии". Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание… Россия может запретить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или ограничить работу агентств, которые помогают в оформлении».

Напомню, что Green Card – это документ, дающий право работать на территории США не гражданам этой страны. То есть, судя по всему, Россия поступит исходя из уже сложившейся традиции – за некие недружественные действия иностранных государств отвечать придется гражданам России, которые, если эта угроза будет воплощена в жизнь, утратят возможность претендовать на трудоустройство в Америке. Подход, прямо скажем, не нов – все меры, предпринятые российской стороной в ответ на западные санкции, базировались ровно на этой же концепции – бей своих, чтобы наказать чужих. Дескать, без сыра швейцарского обходитесь, обойдетесь и без работы в США!

Казалось бы, в этой ситуации гораздо логичнее ограничить в правах граждан США на территории России. Но это чуждая для российских начальников логика.

Александр Рыклин, «Ежедневный журнал»