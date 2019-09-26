В США обнародовали жалобу разведки на разговор Трампа с Зеленским 26.09.2019, 16:28

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Текст жалобы стал доступен после публикации стенограммы разговора президентов.

Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет «Новое время».

Текст документа доступен на сайте комитета.

В жалобе информатор выразил обеспокоенность в связи с тем, что Трамп использовал свою власть, чтобы «просить о вмешательстве со стороны иностранного государства» в предстоящие президентские выборы.

По словам сотрудника разведки, личный адвокат президента Руди Джулиани «является центральной фигурой в этих попытках».

В документе сотрудник американских спецслужб пишет, что чиновники Белого дома предприняли меры, чтобы «скрыть» все записи телефонного разговора, состоявшегося 25 июля 2019 года, особенно дословную расшифровку.

В частности, его попросили удалить стенограмму беседы из компьютерной системы, в которой такие стенограммы хранятся для координации, доработки и распространения среди чиновников.

Напомним, что текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который сообщил об июльском телефонном разговоре между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, был рассекречен после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.

Демократ Адам Шифф, ознакомившись с документом, заявил, что эти сведения вызывающими «крайнее беспокойство».

После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за предполагаемого давления на президента Украины.