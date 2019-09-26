Минчанин: Россия нам не друг, Беларуси нужно интегрироваться с Европой 4 26.09.2019, 16:29

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Белорусским пенсионерам жить все труднее.

Жители Минска вспоминают события середины 90-ых, массовые акции протеста, которые проходили в то время и обсуждают, как можно добиться перемен сейчас, сообщает пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

Вот что говорит один из посетителей пикета по сбору подписей «Европейской Беларуси»:

- Лукашенко не делал никакой модернизации. Когда в свое время от России можно было что-то брать – он это брал. Модернизации никакой не было, а теперь экономика загибается и так будет продолжаться и дальше.

Я с мамой каждый день почти по скайпу разговариваю, она говорит: «раньше масло было 180 грамм, а теперь, по такой же цене – 160 грамм». Все хуже и хуже бедным пенсионерам. Им стало трудно жить, мне их очень жалко.

Помню 1996 год, когда мы ходили на митинг, это 2 апреля было. Тогда и сейчас – самая страшная трагедия была потому, что существует угроза присоединиться к России.

Когда я учился в школе белорусской, мы тогда не знали истории нашей. Я начал узнавать историю, когда времена перестройки пошли. Мы начали читать белорусские газеты. Тогда многое узнали, поскольку ранее нас этому не учили.

Если мы попадем под Россию, опять молодежь ничего не будет знать по истории и будут только говорить, что «нас угнетали польские паны». А то, что нас угнетала царская Россия? Сколько было войн, начиная от Ивана Грозного, сколько белoрусов погибло! Россия нам никогда не будет другом. Нам нужно самим жить, нам нужно интегрироваться с Европой.

Во время Станислава Шушкевича было очень хорошо. Я работал на улице Коммунистической, и вот я с Площади Победы шел на Коммунистическую, и у меня была такая гордость, что я живу в Европе. Тогда вывески были с «Погонями», наши бело-красно-белые флаги, это было так здорово!

Нам нужно учить молодежь, которая не понимает, что такое Советский Союз, кто такой Лукашенко, что такое Россия. Учить и выходить на улицы.