Белорус Андрей Арямнов выиграл серебро ЧМ по тяжелой атлетике 1 26.09.2019, 16:45

Андрей Арямнов

Фото: bobruisk.ru

Спортсмен взял 198 килограмм в рывке и 228 килограмм в толчке.

Олимпийский чемпион-2008 Андрей Арямнов выиграл серебряную медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике в Таиланде, пишет tut.by.

Арямнов, выступающий в весовой категории до 109 кг, взял 198 кг в рывке и 228 кг в толчке. Сумма двоеборья (426 кг) была на три килограмма меньше, чем у армянина Симона Мартиросяна (429 кг). Бронзу выиграл Же Ян из Китая (420 кг).

Это уже вторая медаль Беларуси на чемпионате мира по тяжелой атлетике. Вчера в весовой категории до 102 кг золото выиграл 20-летний Евгений Тихонцов.

Чемпионат мира в Таиланде завершится 27 сентября. Эти соревнования станут во многим решающими при определении спортсмена, который представит Беларусь на Олимпиаде в Токио.