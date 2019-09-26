Грета Тунберг — это соблазн для миллионов Федор Крашенников

26.09.2019, 17:06

ГРЕТА ТУНБЕРГ

ФОТО: STEPHANIE KEITH/GETTY IMAGES

Российскому обществу навязывается мысль, что школьникам и молодежи вообще не место в политике.

Вся недолгая, но яркая биография Греты Тунберг выглядит как попрание базовых ценностей и принципов российской политики, а потому негативная реакция на нее кажется вполне естественной, причем со стороны не только провластных комментаторов, но и оппозиционных. Не так в России представляют политику и не такими видят ее лидеров - и потому Грета Тунберг всех раздражает.

Грета Тунберг - та самая "школота"

Прежде всего, Грета Тунберг - школьница, то есть та самая "школота", в адрес которой было высказано столько высокомерных претензий после первых случаев участия российской молодежи в протестных акциях оппозиции. Больше досталось только тому, по чьему призыву они проходили - Алексею Навальному.

В целом российскому обществу навязывается мысль, что школьникам и молодежи вообще не место в политике, а те, кто так не считают, - "политические педофилы". К реальной политике подпускают только тихих и смирных отпрысков сановных фамилий, которые не создают проблемы старшим товарищам, а помогают им сохранять власть.

Поэтому, конечно же, Грета Тунберг со своей мировой славой тут совсем не кстати: она сама себе и Навальный, и "школота", и всем своим поведением подает плохой пример российским сверстникам. Получается, надо не маму с папой слушать, а самим их учить жить экологично, а при виде главы государства - не рапортовать бодрым голосом "Спасибо за счастливое детство!", а высказывать свои претензии в самых нелестных выражениях?

Это что же, сегодня Грета Тунберг выговаривает Ангеле Меркель (Angela Merkel) и Эмманюэлю Макрону, а завтра, насмотревшись на нее, какая-нибудь российская школьница наговорит гадостей в лицо Владимиру Путину?

В шведской школьнице конспирологи и женоненавистники видят марионетку

Грета Тунберг - юная девушка, а с правами женщин в России все хорошо только на бумаге. Несмотря на то, что РФ по своему климату близка к Скандинавии, в политическом смысле наши нравы совсем иные: женщина, особенно молодая, довольно часто воспринимается как несамостоятельное существо, чье мнение про любому вопросу достойно презрения уже потому, что высказано оно женщиной. В такой логике девушка, особенно юная, может быть только объектом чьих-то манипуляций, но никак не субъектом политики.

Поэтому в случае Греты Тунберг широко распространенная мизогиния (ненависть, неприязнь, либо укоренившееся предубеждение по отношению к женщинам. - Ред.) сливается с не менее широко распространенной конспирологией, и на выходе мы получаем нескончаемые рассуждения о том, что шведская школьница - несчастная марионетка в руках мировой закулисы, своих родителей, "леваков" и еще много кого.

Экология - неудобная тема для властей России

Кроме того, Грета Тунберг подвизалась на таком неудобном для властей России поприще, как экология. Учитывая состояние окружающей среды, экология давно уже должна стать едва ли не основной темой всех политических дебатов и выборов в стране, а партия с экологической повесткой - если не правящей, то как минимум крайне влиятельной.

Но в России на политизацию экологии наложено табу, и легко понять, почему: главные загрязнители окружающей среды - структуры из бизнес-окружения действующей власти. При таком раскладе любые экологические протесты так или иначе бьют по власти, что уже сейчас можно наблюдать в ситуации вокруг мусорного полигона в Шиесе.

В этом смысле история успеха Греты Тунберг совсем не кстати: а если в России тоже найдутся юные борцы за окружающую среду и свое будущее, начнут массово протестовать, пикетировать парламент и требовать перемен?

Поэтому, конечно же, Грету Тунберг лучше на дальних подступах начать шельмовать и превращать в чудовище и ничтожество - чтобы никто в России не захотел быть как она, не пытался на экологической теме объединить людей и стать значимой фигурой не то что на национальном, но даже и на местном уровне.

Пример и соблазн Греты Тунберг

Тот факт, что сама Грета Тунберг ничуть не скрывает особенностей своего развития и своих диагнозов, провоцирует на гнусные комментарии даже некоторых западных наблюдателей. Что говорить о России, где любые отклонений от "нормальности" все еще вызывают нескрываемое презрение у значительной части общества, а людей с любыми особенностями развития объявляют "психами", которые должны сидеть дома и пить таблетки?

Грета Тунберг, которая не только не стесняется говорить о своих проблемах, но и живет совершенно не той жизнью, к которой ее хотели бы приговорить бесчисленные критики, неизбежно станет вдохновляющим примером для многих людей с особенностями развития, в том числе и в России. Но нужны ли российскому обществу эти люди, и готовы ли мы видеть таких людей не только рядом с собой, но и в качестве лидеров?

Но прежде всего, Грета Тунберг - это соблазн для миллионов совсем молодых и очень далеких от политики людей заинтересоваться тем, чем за их спинами и от их имени занимаются нынешние элиты. Даже для стран развитой демократии экологический активизм, помноженный на юношеский максимализм, является серьезным вызовом.

Путинская Россия к такой политике и таким политикам не готова тем более: не для того 20 лет из общественной жизни методично вытравливалось все живое и искреннее, чтобы девочки с косичками задавали неудобные вопросы и что-то требовали от уверовавшей в собственную непогрешимость власти.

Федор Крашенников, DW