Председатель Слонимского райисполкома обиделся на блогера NEXTA 5 26.09.2019, 17:18

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NEXTA

Оказывается, лукашенковские вертикальщики считают, что у них есть «честь и достоинство».

Об этом этом сообщил сам блогер NEXTA в своем Telegram-канале.

"Председатель Слонимского райисполкома Геннадий Хомич пытается доказать, что ни он, ни его супруга якобы не ездили "тепленькими" за рулем , а новость об этом их "унизила" и "заставила страдать" аж на $25 000!

Причем даже несмотря на наличие документов о том, кто, где и когда Хомича задерживал и освидетельствовал. И даже сколько промилле алкоголя у него нашли. Оригиналы хоть и изъяты местными начальничками по приказу районного царька, но снимки-то остались. Не публикуются они лишь потому, что источники надо беречь.

Воспринимать же этот "суд" всерьез вряд ли стоит: какое независимое правосудие может быть в стране, где каждого судью своим указом назначает лично Лукашенко? Декорация. Но, во-первых, это просто смешно. А во-вторых — оказывается, лукашенковские вертикальщики считают, что у них есть "честь и достоинство". Это еще смешнее.

Что ж, Слонимский район и лично его глава попадают в фокус особого внимания канала NEXTA. Присылайте материалы", — написал NEXTA.