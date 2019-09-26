В Варшаве проходит саммит инициативы «Троеморье» 26.09.2019, 17:22

Ежи Квециньский

Фото: PAP/Tomasz Gzell

Целью саммита является переход сотрудничества в рамках инициативы на правительственный уровень.

В Варшаве проходит саммит инициативы «Троеморье» с участием министров стран региона. Это первая встреча в таком формате – до этого саммиты «Троеморья» проходили на президентском уровне, передает «Польское радио».

В мероприятии принимает участием министр финансов, инвестиций и развития Польши Ежи Квециньский, который в ходе открытия саммита напомнил, что страны «Троеморья» занимают 28% территории Европейского союза. Польский министр подсчитал, что в странах Инициативы проживает 22% населения ЕС, а их суммарный ВВП составляет 1,7 трлн евро.

«В настоящее время мы немного беднее наших западных партнеров по ЕС, но доля нашего региона стремительно растет, она определенно растет быстрее, чем в западной части Евросоюза, в среднем в три раза. В то же время мы переживаем огромные инвестиционные потребности, которые по оценкам наших экспертов, составляют 1100 млрд евро.

Ежи Квециньский отметил, что целью саммита «Троеморья» в Варшаве является переход сотрудничества в рамках инициативы на правительственный уровень. По его словам, стороны уже подготовили порядка 60 проектов, среди которых осталось выбрать приоритетные.Основные направления сотрудничества – это транспорт, энергетика и диджитализация.

Инициатива «Троеморье» включает 12 стран: Австрию, Болгарию, Хорватию, страны Балтии, страны Вышеградской группы, а также Румынию и Словению.