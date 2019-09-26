«В этой системе невозможно было достучаться» 1 26.09.2019, 17:28

Вячеслав Гнитий — крайний справа

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По «делу медиков» выступил бизнесмен-взяткодатель.

Директор фармацевтической компании «Тишас» Сергей Шабета был задержан летом 2018 год и написал явку с повинной на имя председателя КГБ, пишет tut.by. Несмотря на два уголовных дела в отношении бизнесмена, сейчас он проходит по массовому «делу медиков» в качестве свидетеля. Шабета в суде рассказал: чиновники из медицины не реагировали на письма и обращения, «пока их кто-то не посетит».

Второй месяц Минский городской суд слушает уголовное дело в отношении 20 фигурантов. Уже выступили все обвиняемые, кроме бизнесмена Сергея Шакутина и директора Центра экспертиз и испытаний Александра Столярова, сейчас показания дают свидетели.

В среду, 25 сентября, был допрошен Сергей Шабета, директор фармацевтической компании «Тишас», руководитель сети аптек. Когда осенью 2018 года журналисты пытались подтвердить информацию о его задержании, в компании ответили: «Он в командировке». В какой именно, не уточняли.

По показаниям в суде Сергея Шабета, он дважды давал взятку. Первую — бутылку коньяка и 200 долларов — директору Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александру Столярову. Этот эпизод сам Столяров отрицает. Вторую взятку в 1,5 тысячи долларов передал Вячеславу Гнитию, который возглавлял Брестское торгово-производственное предприятие «Фармация». Как уже звучало в суде, он обвиняется во взятках в 50 тысяч долларов, при обыске у него на чердаке нашли наличными 90 тысяч.

— Со Столяровым встречались только на совещаниях, никаких дружеских, приятельских отношений не было, — дает показания в суде Сергей Шабета.

Компания «Тишас» занимается оптовой и розничной торговлей медикаментами, развивает сеть собственных аптек «Рецепт Здоровья» в Витебске, Пинске, Полоцке, Слуцке. Их общее количество около 10. И как, отмечает сам свидетель, к медицинской технике, которой занимается Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении, он не имел никакого отношения. Тем не менее, разговор со Столяровым касался именно регистрации центрифуги — Шабета действовал в интересах компании «Белэлтика». Пойти в кабинет к директору Центра испытаний его никто не просил, просто «ребята из «Белэлтики» поинтересовались, есть ли такая возможность. А с директором «Белэлтики» Сергей Шабета дружит 30 лет.

— Комиссия полгода не могла доехать, чтобы снять все данные по центрифуге и быстрее подать аппарат на регистрацию. Чтобы ускорить процесс, они («Белэлтика» — Прим.) писали письма в центр экспертиз, обращались, достучаться было невозможно. И я позвонил в приемную, Столяров был на месте, поехал к нему по своей инициативе. Попросил об оказании помощи, — говорит бизнесмен Сергей Шабета.

— Почему вы вообще пошли к Столярову, если не имели никакого отношения к медтехнике? — спрашивает у свидетеля прокурор.

— Потому что это белорусский производитель. И то, что сделала «Белэлтика» лучше, чем Bosсh и Siemens. В 2,8 раза это дешевле, чем продукция западных стран. Почему еще? Потому что комиссии долго не было. Я точно знаю, что они технику отдали на пробирование в центр переливания крови, по-моему, еще в 4-ю больницу, чтобы посмотреть соответствие заявленных параметров.

После этого визита комиссия все-таки приехала, и Шабета решил еще раз встретиться с Александром Столяровым. Когда ехал к нему на работу, деньги «положил просто так, чтобы не обидеть человека». Никаких договоренностей между бизнесменом и директором о взятке не было. Пакет Столярову, по словам свидетеля, он передал прямо на лестнице, где они случайно встретились.

— Передал Столярову бутылку коньяка в пакете. Покупал ее в Duty free за 28 или 38 долларов, еще в пакете было 2 купюры по 100 долларов, — рассказывает в суде Шабета.

— Почему вы решили отблагодарить, если вас никто не просил? — обращается к нему государственный обвинитель.

— Ну, а как? — этот вопрос вызвал у свидетеля некоторое удивление.

Руководитель фармацевтической компании не помнит, когда все случилось, «приблизительно 2016 или 2017 год, снега уже не было».

— За что передавали пакет Столярову? — снова задает вопрос прокурор.

— За то, что была оказана помощь в той бюрократической системе, из-за которой невозможно было дозвониться, достучаться, пока кто-то не посетит. Хотелось просто ребятам помочь, они изобрели нужный, хороший белорусский аппарат.

— Почему не сказали «Белэлтике», что дали 200 долларов? Для вас это существенная сумма?

— Относительно да, не бог весть какая, ну это деньги, это 400 рублей, — отвечает Шабета.

Что касается второго эпизода дачи взятки, то здесь уже Сергей Шабета действовал в своих интересах. Лекарственные средства в брестскую фармацию его компания поставляла 15−20 лет, Вячеслава Гнития он знал.

— С Гнитием были деловые отношения, никаких вечеринок, совместных празднований дня рождения, бани не было, — уточняет свидетель Шабета.

1,5 тысячи долларов он вручил Гнитию или в 2015, или в 2016 годах.

— Мы поставляли лекарства в брестскую «Фармацию», по условиям договора отсрочка платежа была на 90 дней, оплаты не было около 150−180 дней. На фоне других «Фармаций» это была большая задолженность, девальвация, сами помните, какая была. Больше сил не было ждать, — вспоминает Сергей Шабета.

Он связался с Гнитием по телефону, попросил оплатить поставку и сказал, что отблагодарит. Через некоторое время на счет компании «Тишас» поступили деньги. Шабета специально приехал из Минска в Брест, чтобы встретиться с Вячеславом Гнитием. Они выпили в кафе кофе и там же бизнесмен протянул конверт, Гнитий его забрал.

— Вы со всеми кофе пьете? — интересуется прокурор.

— Да, конечно. Не со всеми в кафе, с кем-то в кабинете, — отмечает свидетель.

Как выяснилось в суде, в отношении Сергея Шабета было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК: ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты сумм налогов), ч.1 ст. 431 (Дача взятки). 6 июля 2018 год он написал явку с повинной на имя председателя КГБ, а еще прошел детектор лжи.

— Где вы находились, когда писали явку с повинной?

— В камере, в смысле на допросе. Явку писал во время допроса.

Сергей Шабета путается в своих показаниях, если во время предварительного расследования говорил, что между ним и Гнитием была достигнута договоренность (1% от поставки в 150 тысяч долларов), на суде это не подтверждает. Говорит, сумму взятки не оговаривал, просто сам для себя все решил, не обсуждая это с Гнитием.

— Я понимал, если обращусь в суд с просьбой взыскать деньги с брестской «Фармации», это будет иметь плачевные последствия для «Тишаса». «Фармация» не будет с нами сотрудничать. Поэтому мне ничего не оставалось, как согласиться передать Гнитию 1%, — рассказывал во время допроса в КГБ Сергей Шабета.

Процесс продолжается.