Украина продолжает рекордно запасаться газом 26.09.2019, 18:05

Запасы газа Украины обновили максимум за 10 лет.

Объемы газа в подземных хранилищах Украины по состоянию четверг, 26 сентября, достигли 20,1 млрд кубометров, что является самым большим показателем на эту дату с 2010 года. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

Отмечается, что в связи с достижением расчетных объемов прекращена закачка газа на шести из десяти ПХГ. Сейчас газ закачивается в Бильче-Волицкое, Угерское, Дашавское и Богородчанское ПХГ в режиме 65 млн кубометров в сутки.

Также сообщается, что уже более 288 компаний пользуются услугами Укртрансгаза по хранению объемов газа в ПХГ, из них 32 трейдера сохраняют 6,7 млрд куб м газа в режиме "таможенного склада".

Ранее в Укртрансгазе сообщили, что выполнили план по закачке 20 млрд кубометров газа. В компании рассчитывают закачать еще около 0,5 млрд кубометров до начала отопительного сезона.