США расширили санкции против РФ 26.09.2019, 18:21

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США вводят санкции за «содействие доставке авиатоплива российским силам в Сирии».

Соединенные Штаты Америки (США) ввели санкции против граждан России, причастных к доставке авиатоплива российским силам в Сирии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение на сайте Минфина США.

Сообщается, что санкции ввели против трех человек, пяти кораблей и фирмы Maritime Assistance LLC, которая является "подставной компанией "Совфрахта" и первоначально предназначалась для работы в Украине".

США обвиняют "Совфрахт" в том, что он стоит за сговором об уклонении от санкций для осуществления платежей и содействия передаче поставок авиатоплива российским силам, действующим в Сирии, в поддержку правительства диктатора Башара Асада.

Напомним, США ввели новые санкции, которые направлены на прекращение экспорта венесуэльской нефти на Кубу.