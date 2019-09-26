Польские евродепутаты возглавили делегации Европарламента по делам России и Украины 26.09.2019, 18:37

Рышард Чарнецкий и Витольд Ващиковский Фото: wikipedia.org/combined/By Adrian Grycuk - Own work, CC BY-SA 3.0 pl/By EU2017EE Estonian Presidency - Witold Waszczykowski, CC BY 2.0

Делегации возглавили Рышард Чарнецкий и Витольд Ващиковский.

Сразу два польских евродепутата избраны главами делегаций Европейского парламента по восточным направлениям, передает «Радио Польша».

Так, Рышард Чарнецкий избран председателем делегации Европарламента по делам России. При этом он ответил, что его новая должность – это не только престиж, но и большой вызов.

«Как известно, отношения ЕС и России в последние 5 лет находятся в плачевном состоянии, они фактически заморожены. Нам определенно стоит продолжать требовать от России соблюдения международного права. Мы продолжим оставаться частью соответствующей европейской политики в отношении России, поскольку только таким образом мы сможем продолжать оказывать на нее давление», - сказал глава делегации ЕП по делам России.

В свою очередь, экс-министр иностранных дел Польши, а ныне евродепутат Витольд Ващиковский, был избран главой делегации ЕП по делам Украины. Он заверил, что позаботится о том, чтобы сблизить Евросоюз с украинцами.