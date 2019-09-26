Нищие навсегда 2 26.09.2019, 18:52

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Зачем россиян лишают доллара.

В России могут появиться отрицательные ставки по валютным вкладам. Если такое решение будет принято, есть серьезный риск подорвать доверие россиян к последнему относительно надежному финансовому инструменту в стране: банковским вкладам. Впрочем, самые надежные финансовые инструменты у россиян все равно кубышка да матрас. Но у подавляющего большинства россиян в принципе нет возможности копить и когда-либо выбраться из нищеты, пишет gazeta.ru.

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова признала, что Центробанк изучает возможность разрешить вводить отрицательные ставки по валютным вкладам.

На обывательском уровне это кажется полным безумием: вы отдаете свои деньги в банк, да еще и доплачиваете ему за их хранение. А как дело обстоит в реальности и для чего вообще банкам, которые лоббируют это решение, понадобились отрицательные ставки по вкладам?

По словам Даниловой, «крупные банки выдвигают такие предложения, они столкнулись с проблемой роста привлеченных средств: они вынуждены их размещать за границей в иностранных банках с ущербом для себя».

Проблема в том, что в Евросоюзе ставки по вкладам ушли в устойчивую отрицательную зону. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на последнем заседании 12 сентября снизил процентную ставку по депозитам уже до минус 0,5%. В результате крупные российские банки, а именно они прежде всего привлекают валютные вклады, вынуждены размещать эти деньги и другие свои валютные запасы в европейских банках под отрицательный процент и уходить в убыток. В США ставки по долларовым вкладам пока не отрицательные, но близкие к нулевым и все равно значительно ниже, чем в России. А хранят валюту в западных банках наши кредитные организации потому, что им так надежнее.

При этом в ЕС для валютных вкладов с отрицательной ставкой есть налоговые льготы, иначе дураков хранить деньги под минусовой процент не будет.

Минфин РФ, к слову, уже поддержал идею разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным депозитам. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, этот вопрос обсуждается на уровне идеи. «Мне кажется, там какие-то налоговые должны быть изменения, честно говоря, не знаю, на это не смотрел, не могу сказать, но налоговые понадобятся», – сказал чиновник Минфина.

Пока российский закон однозначно запрещает банкам принимать средства под отрицательный процент. У Банка России нет права законодательной инициативы, но есть у правительства. И если ЦБ согласится дать право нашим банкам устанавливать минусовые ставки по вкладам (отдельный вопрос, будет ли дано такое право только для валютных или и рублевых тоже), законопроект появится. И Дума его примет — отклонять законопроекты, получившие одобрение или инициированные исполнительной властью, парламент у нас давно разучился.

Конечно, мы не хотим, чтобы крупные банки теряли миллионы долларов на валютных сделках. Но еще больше мы не хотим терять свои последние гроши.

В том же ЕС отрицательные ставки по вкладам в евро существуют при годовой инфляции в районе 1,5%, а в России она в лучшем случае вернется к 4%, то есть будет в два с половиной раза выше. Но, главное, страны ЕС в основной массе гораздо богаче России, у людей там гораздо больше накоплений и возможностей сберечь деньги. Там государства не замораживают в одностороннем порядке пенсионные накопления и не разоряются по несколько десятков банков каждый год.

Сам факт введения отрицательных ставок по вкладам в России, где 20 миллионов человек даже по официальным данным живут за чертой бедности, доходы падают шестой год, а у большинства населения вообще нет никаких накоплений, может вызвать мощный психологически шок и подорвать доверие к банковской системе.

На 1 мая 2019 года россияне держали в банках 28,8 трлн руб. во вкладах, из которых 6,1 трлн руб. составляли валютные вклады, пересчитанные в рубли на эту дату. Это больше, чем было денег на вкладах юридических лиц (26,9 трлн руб.) Банковские вклады по сути остаются главным доказательством реального доверия россиян не только банкам, но и самому государству.

Причем, государство вроде бы старается вытащить эти деньги «из-под подушек», чтобы заставить их работать в экономике. Стоит вспомнить хотя бы «народные» ОФЗ. С другой стороны, ограничивает инвестиции непрофессионалов — на удочку вложения денег под дикие проценты в фонды и акции или в «свое дело с отдачей в 200%» попадаются не самые грамотные в этом вопросе россияне.

Если народ начнет массово забирать деньги со вкладов, это будет куда более сильным ударом по стабильности в стране, чем любые уличные акции оппозиции и любое самое «умное голосование».

К тому же многие россияне помнят несколько экономических потрясений и все-таки больше доверяют доллару.

Дедолларизация экономики насильственными методами может ввергнуть их в такую панику, которая приведет к исчезновению зачатков доверия к рублю.

При этом количество денег, которые россияне хранят дома в кубышках, вообще не поддается сколько-нибудь точному подсчету. Зато известно, что у более половины населения нет за душой ни рубля накоплений, а у подавляющего большинства — подушки безопасности, которая бы позволила им чувствовать уверенность, например, при потере работы или тяжелой болезни.

Государство в последние годы приняло несколько шоковых решений для финансового благополучия россиян, даже если забыть о войне санкций и двукратном ослаблении рубля за последние пять с половиной лет. Заморозили сначала на один год, а потом, как оказалось, фактически навсегда пенсионные накопления работающих россиян. Повысили пенсионный возраст и НДС (последнее решение многие экономисты вообще называют абсурдным, потому что его цель — получить дополнительные доходы бюджета, а у бюджета и так превышение доходов над расходами).