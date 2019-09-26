Святослав Вакарчук: Украина не терпит диктатуры 5 26.09.2019, 19:09

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Святослав Вакарчук

Народный депутат Украины заявил об опасности концентрации власти в одних руках.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается сконцентрировать власть в своих руках благодаря законодательным инициативам, которые поддерживает большинство в Верховной Раде, и этим напоминает беглого президента Украины Виктора Януковича.

Такое мнение в колонке для "Украинской правды" выразил лидер партии "Голос", народный депутат Украины Святослав Вакарчук.

"Призрак Януковича бродит по Украине. Пока речь не идет о физическом возвращении, хотя и это уже не выглядит фантастикой. Речь идет о методах и подходах, которые определяли политику до Революции достоинства. Если проанализировать законодательные инициативы президента, поддержанные большинством в "турборежиме", прослеживаются две линии. Одна – публичная реформаторская: ввести некоторые экономические реформы, важные для страны. Вся "прогрессивная общественность" радуется таким инициативам, и шум от аплодисментов, часто заслуженных, пока не умолкает. За этим шумом не слышно и не видно другой линии, непубличной, но не менее явной – линии на концентрацию власти в одних руках", – написал он.

По словам лидера "Голоса", "дополнительные полномочия президента и его команды заложены в целый ряд принятых уже законов".

"Генеральный прокурор получил возможность увольнять кого захочет. Новые министры благодаря закону о государственной службе могут уволить любого в министерствах. И таких законопроектов немало. Они вносятся в зал пленарных заседаний ВР пачками", – отметил Вакарчук.

Он рассказал, что в его партии общую позицию по таким законопроектам определяют, проверяя их на "фактор Януковича" – поддержали ли бы документ, если бы такие полномочия отдавали беглому экс-президенту или его команде.

"В подавляющем большинстве ответы очевидны: конечно, нет. Президент и его команда говорят, что полномочия нужны для того, чтобы навести порядок в стране и вычистить "старую политику". Но концентрация полномочий и является старой политикой – это делали все предыдущие президенты. И ни одному президенту это еще не удавалось. Виктору Ющенко и Петру Порошенко мешали это сделать как раз сильные правительство и парламент. [Леонида] Кучму и Януковича пришлось контролировать с помощью уличных протестов", – подчеркнул Вакарчук.

Нардеп заявил, что "Украина не терпит диктатуры, даже когда ее введение оправдывается целью "сделать людей счастливыми".

"Здесь живут люди, для которых свобода является настоящей ценностью", – отметил Вакарчук.

В 2019 году президентом Украины стал Зеленский, а в результате внеочередных выборов в Верховную Раду монобольшинство получила пропрезидентская партия "Слуга народа". Это позволяет парламентской фракции "Слуги народа", состоящей из 251 депутата, принимать решения независимо от позиции других четырех фракций.

6 сентября в парламентской фракции "Европейской солидарности" заявили, что законопроекты, поданные Зеленским в Верховную Раду, направлены на концентрацию власти в Украине "в одних руках".