«Включите, гады, отопление! А то напишем Грете Тунберг»5
- 26.09.2019, 19:49
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Дмитрий Растаев – с юмором о злободневном.
Журналист Дмитрий Растаев опубликовал в Facebook стихотворение на злободневную тему.
Стучит зубами население –
в домах период ледниковый.
Включите, гады, отопление!
А то пойдёте далеко вы.
***
В связи с глобальным потеплением
у нас локальный колотун, блин.
Включите, гады, отопление!
А то напишем Грете Тунберг.
***
А Грета Тунберг даст вам копоти,
за ней оно не закореет.
Ушами лысыми не хлопайте,
топите шибче батареи.
***
Народ морозить – преступление
под стать ГУЛАГу и рейхстагу.
Включите, гады, отопление!
А то устроим вам Гаагу.