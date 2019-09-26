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«Включите, гады, отопление! А то напишем Грете Тунберг»

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  • 26.09.2019, 19:49
  • 1,060
«Включите, гады, отопление! А то напишем Грете Тунберг»
Дмитрий Растаев

Дмитрий Растаев – с юмором о злободневном.

Журналист Дмитрий Растаев опубликовал в Facebook стихотворение на злободневную тему.

Стучит зубами население –

в домах период ледниковый.

Включите, гады, отопление!

А то пойдёте далеко вы.

***

В связи с глобальным потеплением

у нас локальный колотун, блин.

Включите, гады, отопление!

А то напишем Грете Тунберг.

***

А Грета Тунберг даст вам копоти,

за ней оно не закореет.

Ушами лысыми не хлопайте,

топите шибче батареи.

***

Народ морозить – преступление

под стать ГУЛАГу и рейхстагу.

Включите, гады, отопление!

А то устроим вам Гаагу.


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