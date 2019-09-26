«Русская мафия» в Германии уступает только арабским кланам 26.09.2019, 20:06

Операция полиции против ОПГ в Нижней Саксонии (фото из архива)

Русский язык - общий знаменатель постсоветских ОПГ.

"Русская мафия" - термин в Германии неофициальный, его для красного словца и простоты придумали немецкие журналисты. В официальном же отчете Федерального ведомства по уголовным делам (BKA) о положении дел с ОПГ в Германии в 2018 году соответствующая глава называется так: "Российско-евразийская организованная преступность". Этот отчет представляли на пресс-конференции в Берлине 24 сентября министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер и директор BKA Хольгер Мюнх, пишет DW.

Русский язык - общий знаменатель постсоветских ОПГ

Общий знаменатель, по которому организованные преступные группировки, действующие на территории ФРГ, занесены в упомянутую главу, - язык общения, соответственно, русский. А характерными отличительными чертами таких ОПГ являются традиции "воров в законе" и наличие "общака". "Obtschak", поясняют авторы отчета непосвященным читателям, это общая "воровская касса".

В этих группировках, говорится в отчете BKA, "доминируют лица, родившиеся в одной из постсоветских стран", а также "лица, родившиеся за пределами одной из постсоветских стран, но по своим культуре, истории, языку, традициям или предкам ощущающие себя земляками одной из постсоветских стран".

В отчете перечислены все 15 республик бывшего СССР, выходцев из которых полиция Германии причисляет к "русской мафии", но и специально оговорено, что в эту же категорию заносятся и члены банд из числа российских немцев-переселенцев.

Угоны, рэкет, киберпреступность…

В прошлом году по делам "Русской мафии" немецкая полиция вела 26 расследований - на три меньше, чем годом раньше. Это почти пять процентов всех следственных дел, заведенных в Германии по статьям, имеющим отношение к организованной преступности.

В семи случаях бандами заправляли граждане России, в четырех - армяне, еще в четырех - грузины. Менее активны в сфере организованной преступности в Германии выходцы из Молдовы, Литвы, Азербайджана и Украины. Основные виды преступного промысла - угоны дорогих машин, торговля наркотиками, рэкет, киберпреступность, финансовые махинации и контрабанда людей.

Чеченские ОПГ и чеченские джихадисты

В отдельную группу в главе отчета BKA "Российско-евразийская организованная преступность" вынесены чеченские ОПГ в Германии, точнее, банды, в которых они доминируют. На такие группировки в 2018 году было заведено восемь уголовных дел, семь из них - по подозрению в рэкете с применением насилия. "Чеченские преступные группировки, - пишут авторы отчета, - отличаются вспыльчивостью и непропорционально высокой склонностью к насилию, в трех случаях они фигурировали в связи с делами о попытках убийства и совершенных убийствах".

Чеченцы, а также выходцы из других республик Северного Кавказа есть и в числе тех, кого правоохранительные органы ФРГ считают особенно опасными исламистами, потенциально готовыми совершить теракт. Есть ли связи между чеченскими ОПГ и чеченскими джихадистами?

Отвечая на такой вопрос корреспондента DW, Хольгер Мюнх заявил, что в прошлом году в четырех следственных делах были выявлены контакты между ОПГ и лицами из сферы политически мотивированной или исламистской преступности. Директор BKA, правда, был не уверен, что среди таких ОПГ были и чеченские. В любом случае, подчеркнул Мюнх, это были контакты на уровне личного знакомства. Никакого структурного взаимоотношения между теми и другими, по его словам, не существует.

В фокусе полиции - арабо-турецкие кланы

По числу заведенных на "Русскую мафию" дел (26), она только на одно (27) уступало преступным кланам выходцев из арабских стран и Турции. Такие кланы BKA заносит в общую арабо-турецкую категорию. Итальянская мафия, для сравнения, фигурировала в 13 делах.

В целом же ситуация с организованной преступностью в Германии в 2018 году почти не изменилась. Всего было заведено 535 такого рода дел (в 2017 году - 572). Число подозреваемых, правда, изрядно уменьшилось - с 8317 до 6483 человек, но резко возрос причиненный ОПГ материальный ущерб - с 209 млн до 691 млн евро.

31,2% фигурантов дел по статьям организованной преступности были немцами, 66,1% - иностранцами с четко установленным гражданством. Гражданство остальных 2,7% полиции определить так и не удалось.