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Пелоси: Эпизод с Украиной будет в центре расследования по импичменту Трампа

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  • 26.09.2019, 20:27
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Пелоси: Эпизод с Украиной будет в центре расследования по импичменту Трампа
Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей обвинила Трампа в попытке скрыть давление на Украину.

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси в четверг обвинила президента Дональда Трампа в попытках скрыть давление на Украину с целью добиться проведения расследования в отношении кандидата в президенты Джо Байдена, передает «Голос Америки».

Беседуя с журналистами на Капитолийском холме, Пелоси также сказала, что инициированное демократами расследование по импичменту будет сосредоточено на эпизоде с Украиной, а другие ситуации, когда Трамп, возможно, злоупотреблял властью, будут рассмотрены позже.


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