В Минске для вип-гостей открыли первый H&M 4 26.09.2019, 20:35

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Что и почем там продают?

В торговом центре Galleria Minsk — предварительное открытие первого в Минске магазина одежды H&M. Пока сюда пригласили только вип-гостей. Tut.by посмотрел, что там продается, и сравнили цены.

Первый в Минске H&M открылся на месте польского магазина одежды Reserved, который занимал два этажа. Теперь его площадь в 1757 квадратных метров занимает магазин шведского бренда. Здесь представлены мужская, женская и детская коллекции. Размерный код одежды от XS до XL.

Магазин откроют для всех посетителей 28 сентября в 12 часов. А пока на вип-мероприятие с красной ковровой дорожкой пригласили первых гостей, среди которых — блогеры и журналисты.

Как и в других магазинах бренда, H&M в Минске принимает вещи на переработку — за это здесь дают скидку 15%. В один день принести можно неограниченное число пакетов ненужной одежды, однако купон выдается только за первый и второй пакет. Скидка действует на одну вещь в чеке — самую дорогую.

Как отличаются цены

На бирках указана цена сразу в нескольких валютах: белорусский рубль, российский рубль и казахстанский тенге. То есть легко можно сравнить показатели по актуальному курсу.

Мы сравнили стоимость некоторых моделей одежды с литовскими ценами.

Например, жакет, который у нас стоит 99,99 рубля, в Литве продают за 39,99 евро (в эквиваленте — почти 91 рубль). Короткое платье за 49,99 рубля в литовском H&M стоит 19,99 евро (эквивалентно 45 рублям). В Минске рубашку продают за 74,99 рубля, в то время как в Вильнюсе ее можно приобрести за 29,99 евро (почти 68 рублей).

Разница с ценами в Вильнюсе небольшая — 4−9 рублей.

В Польше такие же вещи продают по меньшей цене. Например, жакет стоит на 22 рубля дешевле, платье — на 8 рублей, а рубашка на 7.

В России цены на эти вещи — в том же диапазоне, что и в Беларуси — пиджак на 2 рубля дешевле, платье почти на 2 рубля даже дороже, рубашка по цене отличается всего на 55 копеек.

Все цены мы сравнивали по курсу Нацбанка. Все перечисленные вещи из одной коллекции и сделаны из переработанного полиэстера.

Как мы сообщали ранее, компания H&M планирует открыть магазины и в некоторых областных центрах. В каких конкретно, пока не сообщается. Также собираются открыть в Беларуси и онлайн-магазин H&M — такие есть во многих странах. Но пока неизвестно, когда это произойдет.

На белорусском рынке H&M управляет команда из России, они же работают в Казахстане.

Этот шведский бренд одежды основан в 1947 году. Сейчас компания насчитывает почти 5 тысяч магазинов в более чем 70 странах. H&M — второй по величине глобальный ритейлер одежды после испанской корпорации Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull and Bear). В России первый магазин этого шведского бренда открылся в 2009 году, в Украине — в 2018-м.