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США ввели санкции против Рауля Кастро

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  • 26.09.2019, 21:17
США ввели санкции против Рауля Кастро

Санкции введены за поддержку диктатора. 

США ввели санкции против лидера Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его детей из-за поддержки диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, передает «Новое время».

Санкции в отношении Кастро и четырех его детей вводятся «за его причастность к грубым нарушениям прав человека» на Кубе и в Венесуэле.

«Будучи первым секретарем ЦК Компартии Кубы, Рауль Кастро осуществляет надзор за системой, которая произвольно задерживает тысячи кубинцев и в настоящее время удерживает более 100 политических заключенных», — говорится в заявлении.

В Вашингтоне подчеркивают, что Кастро несет ответственность за политику Кубы по поддержке режима Мадуро «с помощью насилия, запугивания и репрессий».

«Действуя в координации с военными и сотрудниками спецслужб, которых контролирует Мадуро, служащие кубинских сил безопасности причастны к грубым нарушениям прав человека и злоупотреблениям в Венесуэле, включая пытки», — заявили в Госдепе.


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