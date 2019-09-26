50 государств учредили «альянс за мультилатерализм» 1 26.09.2019, 21:58

Хайко Мас

Глава МИД Германии Мас первым выдвинул идею создания такого альянса.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас вместе с представителями более чем 50 государств объявили о создании "альянса за мультилатерализм", целью которого является расширение международного сотрудничества. "Несмотря на все существующие кризисы, миропорядок, основанный на правилах, принес нам больше мира и благосостояния, чем когда-либо за всю историю. Мы должны защищать его", - заявил Мас на учредительной конференции альянса на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в четверг, 26 сентября, передает DW.

Мас выдвинул идею "альянса за мультилатерализм" в июле 2018 года в противовес концепции президента США Дональда Трампа, который провозгласил, что "будущее принадлежит патриотам". Франция, Канада и Япония уже длительное время работают над реализацией этой идеи, однако конференция в Нью-Йорке, на которую, в числе прочих, собрались главы МИД более 30 стран, стала первым крупным мероприятием в рамках нового формата.

Суть мультилатерализма

Мультилатерализм - это принцип построения отношений между государствами, основанный на механизме многосторонних соглашений, позволяющих каждому государству пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнерами. В рамках данной модели не предполагается четко ограниченное членство, как в случае с "семеркой" или "двадцаткой", однако предусмотрено реформирование международных институтов и укрепление интернациональных договоренностей.

В числе основных тем учредительной конференции "альянса за мультилатерализм" - укрепление норм международного права и прав человека, разоружение, предотвращение кризисов, климатические изменения консолидация мира и кибербезопасность.