Туск призвал политиков перестать заигрывать с диктаторами и авторитарными режимами 2 26.09.2019, 22:08

Дональд Туск

Об этом президент Европейского Совета сказал на 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Президент Европейского Совета Дональд Туск призвал всегда помогать слабым, если на них нападают сильные и безжалостные, как в случае с Украиной.

Об этом он сказал в своей прощальной речи на этом посту, которую он произнес на 74-й сессии Генассамблеи ООН, передает Интерфакс-Украина.

По словам Туска, чтобы защитить верховенство права, нужно признать, что закон должен быть выше власти.

«Если вы хотите следовать принципам международной солидарности, вы всегда должны помогать слабым, если на них нападают сильные и безжалостные. Как, например, в случае с Украиной», — сказал Туск.

Президент Европейского Совета считает, что для защиты правды мало обвинять других в пропаганде фейковых новостей.

«Честно говоря, будет достаточно просто перестать лгать. Сегодня слишком много политиков используют ложь как постоянный метод поддержания власти», — сказал политик.

По его мнению, недостаточно говорить в выступлениях о защите свободы, а нужно защищать права человека везде и каждый день.

«Вы должны защищать свободу слова и свободу прессы. И вы должны перестать заигрывать с диктаторами и авторитарными режимами», — сказал Туск.