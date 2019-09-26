Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в пятницу 26.09.2019, 22:19

Прогнозируют заморозки на почве и в воздухе.

В пятницу, 27 сентября, в Беларуси ожидается переменная облачность, передает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Ветер прогнозируется слабый.

Ночью температура воздуха будет от 1 до 7 выше нуля, по юго-западу — 8-11 тепла, на северо-востоке — на почве и местами в воздухе заморозки 0... -2. Днем ожидается 12-18 со знаком "плюс".

На выходных прогнозируются дожди.