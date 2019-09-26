Гидрогеолог предрек разрушение Крымского моста после запуска по нему поездов 1 26.09.2019, 22:33

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Так считает российский гидрогеолог Юрий Медовар.

Железнодорожный Крымский мост может не выдержать регулярное движение поездов из-за недостаточной плотности грунтовой основы, а также из-за несовершенной арочной конструкции, заявляет российский гидрогеолог Юрий Медовар.

Аргументируя свое мнение изданию obozrevatel.com, гидрогеолог говорит, что "если железнодорожные перевозки будут запущены на регулярной основе, то будут проседать сваи и так называемые опоры, которые на них стоят. Все зависит от массы поездов, которые будут пропускать. Но осадка будет обязательно".

Также, по его словам, угрозу движению поездов по мосту несет и его арочная конструкция. "Когда идет большой состав, то локомотив проходит арку и часть вагонов оказываются на ней, а часть ниже. Нагрузка будет распределяться очень неравномерно. Поэтому сейчас на мосту ставят море датчиков горизонтальных колебаний. Будут смотреть, как поведут себя стыки", – объясняет специалист.

По классическим советским строительным нормам, как напомнил Юрий Медовар, возводить арочные мосты в сейсмических районах не на скальном основании было нельзя. Их сейчас отменили. Но угроза никуда не делась.

"Полутвердые водонасыщенные глины, которые лежат под мостом, не держат той нагрузки, которую держит гранитный массив. Они будут проседать. Мало того, что арка весит 10 тысяч тонн, так еще 5 тысяч держит поезд. Просадка будет обязательно. Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра – мост в любом случае должен развалиться. Природу не обманешь", – считает Юрий Медовар.