Враг государства 2 Валерий Карбалевич

26.09.2019, 22:50

Валерий Карбалевич

Главная задача белорусской системы образования состоит вовсе не в повышении уровня знаний.

Все началось с того, что 13 сентября гомельский интернет-ресурс «Сильные новости» выставил видео, на котором учительница четвертого класса школы № 15 г. Гомеля занесла над головой ученика парту и при этом громко кричит: «Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет! Смешно? Посмеешься потом, когда на кладбище понесут...».

Видео вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Из последующего разбирательства выяснилось, что ученик как-то неправильно себя вел. Примечательно то, что по мнению руководителей системы образования, эта учительница считалась «наилучшей».

Такое бывает редко в нашей стране, но местные органы образования на этот скандал прореагировали адекватно. Их представители тут же приехали в школу, оперативно была проведена проверка, созвали родительское собрание, извинились, уволили учительницу по статье и наказали выговором директора. Вроде бы инцидент исчерпан.

Но затем последовало не менее скандальное продолжение. Вмешался А. Лукашенко. Он отменил решение местных органов образования, не только «восстановил справедливость» в своем понимании, вернул на работу уволенную учительницу, но лишил должностей директора школы и ряд чиновников, а также строго предупредил премьер-министра и главу администрации правителя. То есть перенес проблему в политическую плоскость. Заодно во всем обвинил ребенка, назвав его «щенком», заметив, что на месте учительницы отвернул бы ему голову. Иначе говоря, дефект системы образования был объявлен нормой. Телеканал Беларусь-1 в воскресной передаче «Главный эфир» учительницу, ругавшуюся матом и грозившую убить ученика, представили чуть ли не героиней.

Такая позиция правителя имеет несколько причин. Прежде всего, речь идет об особенностях мировоззрения диктатора. В его лексиконе постоянно присутствует терминология «по морде дать», «свернем голову», «ноги пооткручиваем», «руки поотсекаем» и др. В прошлом году правителя, отвергая закон о домашнем насилии, пояснил, что «хороший ремень иногда также полезен для ребенка». (Заметим в скобках, что на этом фоне выглядят удивительными все разговоры об отмене смертной казни.)

Кроме того, здесь был определенный политический расчет. Дело в том, что в социальных сетях значительная часть людей поддержала «учительницу с партой». И А. Лукашенко апеллировал к своему электорату, который его хорошо понимает. Это та часть населения, которая рассматривает насилие в качестве универсального способа решения всех проблем в обществе.

К тому же учителя, на защиту которых стал президент, составляют основную массу членов избирательных комиссий, всегда «правильно» считающих голоса избирателей в ходе выборов.

Но даже не это главное. Здесь проблема лежит глубже.

В прошлом году, когда А. Лукашенко отверг упомянутый выше закон о домашнем насилии, он объяснил свое решение тем, что «вся эта дурь, взятая прежде всего с Запада». Действительно, проект того закона базировался на западной концепции прав человека, уважения человеческого достоинства, неприкосновенности личности. И, как объяснил диктатор, такая концепция нам совершенно не подходит.

Так и теперь вопрос о том, можно ли применять насилие в отношении детей в школе, есть вопрос идеологический, мировоззренческий и, как теперь выяснилось, политический. Мысль писателя Федора Достоевского о том, что счастье всего мира не стоит одной слезы на щеке ребенка, рассматривается как ересь, вредный интеллигентский комплекс. Учителя, которые по самому своему статусу должны олицетворять моральный образец общества, оказываются символом его нравственного кризиса.

Как раз насилие является той основой, тем цементом, который скрепляет функционирование белорусского авторитаризма. Созданное в Беларуси полицейское государство без всеобщего насилия существовать не может. А оно распространяется на все сферы общественной жизни.

Главная задача белорусской системы образования состоит вовсе не в повышении уровня знаний, не говоря уже о формировании критического мышления у школьников. Основная ее функция — это обеспечение политической лояльности молодежи нынешней власти. Для этого нужно сформировать поколение молодых людей, которые с детского возраста усвоили психологию подчинения грубой силе, приказу, которые не знают, что такое чувство человеческого достоинства. Власти нужно «поротое поколение», нужна школа как механизм воспроизводства подданнической культуры. Той самой, представители которой в социальных сетях пишут: нас били, мы терпели, выросли вроде бы нормальными людьми, пусть и дети терпят.

Политическое руководство рассматривает учителей как воплощение власти по отношению к детям. А, как известно, власти в Беларуси дозволено все, в том числе насилие.

Поэтому увольнение учительницы, которая унижает ребенка и угрожает его убить, А. Лукашенко рассматривает как покушение на авторитет власти, на разрушение белорусской социальной модели изнутри. За насилие никого в Беларуси не увольняют. А вот за противодействие ему, попытку уволить эту скандальную учительницу ряд гомельских чиновников лишились должности.

А ребенок, который нарушил дисциплину на том злополучном видео, фактически объявлен врагом государства, назван «щенком», которому допустимо «отвернуть голову». Его уже вместе с отцом вызвали в милицию, МВД начало проверку.

Тем временем в учреждениях образования запретили фото- и видеосъемки. Зачем родителям и общественности знать лишнее? В социальных сетях пишут, что власть объявила детям войну.

А то, что учительница ругается матом, так что с того? По словарному запасу эпохи можно судить о ней. И тут ярким образцом является сам А. Лукашенко. Еще не успела почтенная публика забыть шедевр президентского красноречия об «обос***х коровах», как 19 сентября на совещании он снова порадовал нас своим ораторским талантом: «Описались, что у них, видите ли, в социальных сетях разместили. А описавшись, взяли и наказали этого бедного учителя». Так что учителям есть с кого брать пример. Напомню, кстати, что Александр Григорьевич по своему первому образованию учитель.

Поскольку, как всем известно, школа — это наше будущее, то в связи с этими последними событиями давайте просто тихо помолчим.

А реакция белорусского интернет-сообщества, изрядная часть которого поддержала в этом конфликте учительницу и правителя, очень хорошо объясняет, почему в стране так долго держится авторитарный режим. Властям удалось возвести в культ идеологему «порядка» и противопоставить ее идее прав человека. И общество это приняло.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»