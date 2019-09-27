«Учительница с партой» отвлекла внимание от более важного инцидента? 3 27.09.2019, 7:43

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Властям выгоднее концентрировать внимание на конфликтах учителей и учеников.

Какие обстоятельства громкого дела не смогли разглядеть из столицы, но хорошо знают в регионах? Подробности в программе «Беседа ProContra» на телеканале «Белсат» рассказывает редактор гомельского сайта «Сильные новости» Петр Кузнецов.

Рредактор гомельского сайта «Сильные новости» Петр Кузнецов в эфире программы «Беседа ProContra» с Виталием Цыганковым и Владимиром Мацкевичем рассказывает, как журналисты его издания нашли новость, которая стала началом истории «учительницы с партой», и почему реакция Лукашенко на происшествие не могла быть иной.

«Лукашенко часто действует соответственно со своими ментальными установками. Он сам бывший не только учитель, но работник тюрьмы, надзиратель. Думаю, что в его психике все это может работать таким образом, что каждый, кто подчиняется, не имеет права голоса вообще. Думаю, это могла быть такая рефлексия. Но еще скажу, что буквально за несколько дней до этого конфликта с учительницей произошла смерть ученика в школе в Николаевке в Буда-Кошелевском районе. Говорили, что он умер просто так, ему стало плохо, но дети начали писать, что смерть стала результатом драки, что его там ударили в шею. И я думаю, что Лукашенко большей частью рефлексировал на это событие, когда кричал, что должна быть дисциплина», – высказался Петр Кузнецов.

Также гость программы отметил, что властям куда выгоднее концентрировать внимание на конфликтах учителей и учеников, чем расследовать случаи трагических смертей.

«Иначе получится, что в течение года (произошли) две насильственные смерти учеников в стенах школ», — подчеркнул Кузнецов.