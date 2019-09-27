NYT: Жалобу на Трампа подал аналитик ЦРУ, прикомандированный к Белому дому 27.09.2019, 7:52

Он уже вернулся к работе в ЦРУ.

Автором поданной в комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США жалобы, в которой идет речь о разговоре президента США Дональда Трампа и главы Украинского государства Владимира Зеленского, является офицер Центрального разведуправления США, прикомандированный к Белому дому, сообщили газете The New York Times три источника, знакомых с разведчиком (перевод —gordonua.com).

Человек, который написал жалобу, уже вернулся к работе в ЦРУ, о нем известно немного информации, отмечает газета.

Адвокаты разведчика отказались подтвердить изданию, что их клиент работал на ЦРУ. По словам защитников, публикация такой информации может быть опасной для него.

Исполняющий обязанности главы американской национальной разведки Джозеф Магуайр заявил в комитете, что не знает, кто этот осведомитель.

Из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля, в США разгорелся скандал. В середине сентября в СМИ появилась информация, что Трамп мог давить на украинского президента, о чем сотрудник американской разведки сообщил в официальной жалобе на имя руководства.

Глава Белого дома дал согласие на публикацию полной, нередактированной стенограммы своего разговора с украинским лидером. Трамп также заявил, что "госсекретарь [Майк] Помпео получил разрешение от правительства Украины опубликовать стенограмму".

Зеленский не подтвердил информацию Трампа, что официальный Киев давал разрешение на публикацию. "Я просто думал, что они опубликуют [только] свою часть", – сказал он.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры расследования, цель которого – определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу. "Президент сознался в том, что призывал украинского президента совершить действия, которые принесли бы ему политическую пользу", – заявила она.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Из нее следует, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию". Кроме того, украинский президент жаловался Трампу на ЕС. Он заявил, что Франция и Германия "делают недостаточно" для Украины в вопросе санкций против России.

На брифинге с Трампом Зеленский заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Трамп называет расследование демократов "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского.

26 сентября была опубликована жалоба разведчика на это разговор. В тексте документа говорится, что Трамп в разговоре с Зеленским "использовал полномочия своего офиса", "оказывал давление" и просил о "вмешательстве со стороны иностранного государства" в президентские выборы в США, которые должны состояться в 2020 году.

По данным осведомителя, Белый дом пытался скрыть стенограмму беседы. Кроме того, автор жалоб считает, что Трамп предлагал Зеленскому оставить в должности экс-генпрокурора Юрия Луценко и отменил запланированную поездку вице-президента США Майка Пенса в Украину на инаугурацию украинского лидера в мае 2019-го.