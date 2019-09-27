Ученые показали «рождение» нового острова в Тихом океане 27.09.2019, 8:13

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Остров появился в 45 километрах от архипелага Тонго.

Недавно на одном каналов видеохостинга YouTube появился видеоролик, в кадрах которого продемонстрировано «рождение» нового острова в нескольких десятках километров от архипелага Тонго в Тихом океане. Ученые утверждают, что подобные появившиеся участки суши в основном существуют недолго, но данный случай – исключение, пишет lenta.ua.

Остров в 45 километрах от архипелага Тонго «родился» вследствие подводной вулканической активности, а его появление удалось зафиксировать датским учёным, находившимся в это время в рамках исследования в данном районе. Обычно зародившиеся небольшие участки суши в среднем «живут» от 3 до 4 месяцев, но остров, получивший название Хунга Тонга-Хунга Хапаай, в ближайшее время, по мнению специалистов, не уйдет обратно под воду.

За время существования острова на нем начали гнездиться птицы, а из-за занесенных ими семян растений развивается экосистема. Сейчас между учеными идут споры по поводу того, возможно ли появление на Хунга Тонга-Хунга Хапаай леса и часть из них уверена, что в будущем это вполне вероятно.