Главы МИД Грузии и России провели первые за 11 лет переговоры 27.09.2019, 8:15

На встрече грузинская сторона поставила вопрос о деоккупации своих территорий.

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и глава МИД РФ Сергей Лавров провели переговоры на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщает Грузия Online.

Встреча глав МИД Грузии и России прошла впервые с 2008 года, после незаконной оккупации грузинских территорий — Южной Осетии и Абхазии.

Встреча Залкалиани и Лаврова состоялась при содействии Швейцарии, которая выступает посредником между Тбилиси и Москвой в отсутствие дипломатических отношений.

В МИД Грузии заявили, что на встрече грузинская сторона поставила вопрос о деоккупации грузинских территорий и незаконной бордеризации.

«Мы решили, что было бы важным предпринять этот шаг, поскольку это была бы первая возможность на таком уровне сказать Российской Федерации напрямую то, что необходимо, т. е. правду в связи с создавшимся там тяжелым положением», — заявил Залкалиани после встречи с Лавровым.

8 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии в связи с попыткой Тбилиси восстановить конституционный порядок в регионе Южная Осетия.

В военных действиях против Грузии, кроме вооруженных формирований сепаратистов, поддерживаемых Кремлем, участвовали и регулярные части российской армии.

Во время прямого сухопутного вторжения российской армии в страну танковые бригады россиян вышли за пределы непризнанного образования Южной Осетии, вклинившись в Кодорское ущелье.

Во время войны в Грузии Россия бомбила грузинские города, военные базы и объекты гражданской инфраструктуры, а также задействовала свои военно-морские силы.