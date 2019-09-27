Столтенберг: Зеленский поднимал вопрос вступления Украины в НАТО 27.09.2019, 8:32

Фото: nato.int

Генсек НАТО рассказал подробности встречи с президентом Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсуждали вступление Украины в Североатлантический Альянс. Об этом сообщил Столтенберг на пресс-конференции в Колумбийском университете, сообщает liga.net.

По словам Столтенберга, именно Зеленский инициировал обсуждение этого вопроса.

"Когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО", - отметил Столтенберг.

Он не стал отвечать на вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО, сказав, что "не ему об этом говорить".

Столтенберг считает, что в Украине нужно провести реформы, речь идет о модернизации институтов безопасности и обороны, борьбе с коррупцией, усилении верховенства права.

24 cентября во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча Зеленского и Столтенберга.