Столтенберг: Зеленский поднимал вопрос вступления Украины в НАТО
- 27.09.2019, 8:32
Генсек НАТО рассказал подробности встречи с президентом Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсуждали вступление Украины в Североатлантический Альянс. Об этом сообщил Столтенберг на пресс-конференции в Колумбийском университете, сообщает liga.net.
По словам Столтенберга, именно Зеленский инициировал обсуждение этого вопроса.
"Когда я встречался с Зеленским в Нью-Йорке пару дней назад, он поднимал вопрос членства для Украины в НАТО", - отметил Столтенберг.
Он не стал отвечать на вопрос о возможных сроках вступления Украины в НАТО, сказав, что "не ему об этом говорить".
Столтенберг считает, что в Украине нужно провести реформы, речь идет о модернизации институтов безопасности и обороны, борьбе с коррупцией, усилении верховенства права.
24 cентября во время 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча Зеленского и Столтенберга.