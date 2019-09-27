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Эрдоган снова бьет Путина в спину?

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  • 27.09.2019, 9:00
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Эрдоган снова бьет Путина в спину?

Президент Турции обсудил с Трампом покупку ракетных систем Patriot.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что он предложил президенту Дональду Трампу приобрести американские ракетные системы Patriot, если условия продажи будут сравнимы с условиями, предоставленными Москвой при покупке Анкарой российских систем ПРО С-400, сообщает «Голос Америки».

Турецкий президент сказал об этом журналистам на борту своего самолета, возвращаясь в Анкару из Нью-Йорка, где он принимал участие в сессии Генассамблеи ООН.

Как сообщает турецкий телеканал NTV, Эрдоган также заявил, что Турция не может прекратить покупку нефти и природного газа у Ирана, несмотря на угрозу американских санкций. Эрдоган заявил, что Турция «не боится возможных санкций», и что Анкара не хочет прекращать сотрудничество с Тегераном. По его словам, торговля между двумя странами будет продолжена.


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