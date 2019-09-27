«День сурка» от главного агронома 6 Юрий Пшенник, «Наше мнение»

27.09.2019, 9:22

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Начнем с подборки свежих или относительно свежих «новостей».

Как и много лет подряд, пресс-служба Лукашенко рассказала, какой урожай убирают на экспериментальных полях правителя. Сообщается, что он «лично проводит эксперименты, чтобы быть в курсе последних тенденций аграрной отрасли, опробовать технологии и новые виды культур».

Как предупредил Лукашенко, если не будут выполнены параметры развития страны на 2019 год, то все ответственные – от премьер-министра – уйдут на покой.

Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает альтернативные поставки нефти. «Мы ни у кого ничего просить не будем. Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать», – цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.

В свой день рождения Лукашенко побывал в Смолевичском районе, в хозяйстве «Озерицкий-Агро». Расхваливая местных буренок, он спросил директора хозяйства Нину Железнову, продадут ли здесь ему одну телочку. Разговор показал телеканал ОНТ в вечерней программе «Наши новости».

Ну, и конечно, все «игрища» в гости к нам. Выступая на праздновании 1000-летия Бреста, руководитель страны поделился планами (цитируется по материалам пресс-службы): «Конечно, нам трудно соревноваться с гигантами (большими странами), но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. Объекты под Олимпийские игры у нас готовы». Беларусь готова принять соревнования любого уровня, в том числе Суперкубок УЕФА, заявил глава государства на встрече с президентом УЕФА Александером Чеферином.

У вас не создается впечатления что это никакие не новости? Что вы это слышали и читали это сотни раз. Эти и прочие стандартные «новости» с различными вариациями повторяются из года в год уже много лет. С одинаковым результатом для экономики – близким к нулю или даже отрицательным. Реально страна не движется вперед, в лучшем случае топчется на месте, хотя скорее – деградирует. При этом создается стойкое впечатление, что эти как бы новости совсем не отражают реальной ситуации в стране.

У самого главного агронома, на его «приусадебном» участке небывалые, фантастические урожаи – от традиционной бульбы до экзотических пока для нас арбузов и дынь. А в настоящей Беларуси урожай второй год подряд ниже среднего. В целом наше сельское хозяйство не радует большими прибылями или заработками крестьян. Компенсирует ли этот общий неуспех один президентский участок? Однозначно нет. Налицо банальное очковтирательство. Если в стране плохой АПК, то это означает, что глава государства не сильно хорош, хотя огородник и знатный. Но по этому ли критерию нужно выбирать на государственные посты? Все это сильно Северную Корею напоминает. Там вождя народа тоже часто показывают в окружении целых гор кукурузы и овощей. В то же время ООН бьет тревогу: 40% северокорейцев систематически недоедают, а на фоне очередного неурожая и санкций возникла угроза настоящего голода.

Всевозможные спортивные игры мы проводим постоянно и так же регулярно планируем, даже временно «столицей США» вознамерились стать. Вот только тратим на это значительно больше, чем возвращаем в итоге. Это надо бедной стране с огромным внешним долгом? Имидж? В новостях изливается восторг, и разорительные мероприятия идут и идут одно за другим, хотя большинство граждан их не то что не посещает, даже не знает и знать про них не хочет. Но: «день сурка», чего вы хотите.

Поставки «альтернативной нефти» тоже прорабатываются уже много, много лет. И из Венесуэлы немного нефти получили – пару танкеров, и из Ирана, ect. Однако, все, как и прежде: белорусская экономике намертво пристегнула привязана к одному-единственному источнику нефти. А другие она не «переживет», как Семашко однажды выразился. С позиций нормальной экономики все равно, где нефть покупать, но здесь одно и то же из года в год. Экономику не реформируем, только все «альтернативные поставки прорабатываем».

Из всей этой подборки «новостей» следует сделать простой вывод: свои грандиозные планы власть регулярно и стабильно проваливает. И никаких выводов из этих провалов так же стабильно не делает. Конечно, регулярно случаются разносы, иной раз несколько «винтиков» в государственной машине даже заменяют, но без изменения самой машины. А потом все идет заведенным порядком, планы заканчиваются закономерными провалами.

Один из важнейших признаков недееспособной, гибнущей системы – когда практически любые, включая самые масштабные, вложения в экономику уже не приносят прибыли. Перед гибелью СССР происходило то же самое. БАМ, «Атоммаш», «Буран» и многие другие суперпроекты опустошили казну на огромные суммы, но никакого дохода стране не принесли. Некоторые из них продолжили высасывать деньги из бюджета до самого краха страны – нечто вроде наших убыточных госпредприятий. А власть там занималась примерно тем же, чем сегодня наш глава государства – пустыми словами и накачками, плюс некими ритуальными действиями. Только там были съезды и всевозможные программы, а у нас это (уборка бульбы и арбузов в окружении красавиц https://charter97.org/ru/news/2019/8/29/346563/). Это не работало и не работает. Нужно что-то другое. Но мы продолжаем ходить по кругу, ну или бежать на месте. Сила инерции.

Юрий Пшенник, «Наше мнение»