Ученые обнаружили странные предметы древней земледельческой цивилизации 27.09.2019, 9:28

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Химический анализ показал, что необычные бутылочки использовались еще в эпоху неолита.

Необычные сосуды обнаруживаются в европейских захоронениях, датированных вплоть до 5000 лет до н.э. Появляясь в неолите, они распространялись все шире на протяжении всего бронзового и железного веков. Сосуды отличаются небольшими размерами — не больше пяти-десяти сантиметров — и наличием короткого узкого носика. Многим из них придана форма человека или животного. Предполагается, что эти древние бутылочки использовались для кормления младенцев и больных, пишет naked-science.ru.

Проверить эту гипотезу удалось Жюли Дюнне (Julie Dunne) и ее коллегам из Бристольского университета, статья которых опубликована в журнале Nature. Ученые исследовали три таких сосуда, обнаруженных в древних могилах детей на территории нынешней Баварии. Ученые проанализировали химический и изотопный состав веществ, сохранившихся внутри бутылочек. Как и ожидалось, в них были обнаружены следы присутствия молока животных — коровьего, овечьего или козьего.

Бутылочки для кормления эпохи поздней бронзы (1200-800 гг. до н.э.), найденные в Австрии и Германии / ©Katharina Rebay-Salisbury, Bristol University

Авторы считают, что такие бутылочки могли использоваться древними европейцами прежде всего во время непростого периода отлучения младенца от материнской груди и перехода на «взрослую» пищу. Аналогичные сосуды применяли в Древней Греции и Риме, а также в других культурах в разных частях мира.