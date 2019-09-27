Трубы измельчали 2 27.09.2019, 9:55

1,218

Аркадий Ротенберг

Фото: Коммерсант

Почему Ротенбергам больше неинтересны подряды «Газпрома».

Бизнесмен Аркадий Ротенберг решил продать Стройгазмонтаж, крупнейшего строительного подрядчика Газпрома, «дочке» газового монополиста — Газстройпрому. Сумму сделки, по словам собеседников РБК, оценивают в 75 млрд рублей (источники «Ведомости» говорят о 90–95 млрд рублей). Продажа может состояться уже в октябре. В финансировании покупки будет участвовать Газпромбанк, которому принадлежат 25% акций Газстройпрома (49% владеет Газпром, остальными акциями — физические лица), пишет «Новая газета».

Ротенберг-старший создал Стройгазмонтаж в 2008 году на базе пяти «дочек» Газпрома. Ее выручка в прошлом году составила 304 млрд рублей. Компания известна тем, что в 2014 году получала подряды на строительство Крымского моста, а в 2017-м — на железнодорожные пути к нему общей суммой в 228 млрд рублей. В прошлом году предприятие получило контракт на строительство подвода к «Северному потоку — 2».

Помимо Стройгазмонтажа, идут переговоры по продаже компании «Газпром бурение» сына Аркадия Ротенберга Игоря. Предприятие занимается для Газпрома строительством скважин на суше и шельфе на всей территории России. Стоимость сделки, по словам разных источников, оценивают в 47 и 58 млрд рублей.

РБК также пишет, что до конца года может состояться продажа Стройтранснефтегаза — еще одного крупнейшего строительного подрядчика Газпрома, который принадлежит Геннадию Тимченко.

Представители Тимченко и Ротенбергов отказались прокомментировать продажу активов.

Подобные сделки — когда компания продает свои активы, а потом покупает их обратно — распространенная практика в государственном секторе, говорит полипортфельный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. По его словам, если интересы государства будут идти вразрез с интересами миноритариев, последние могут получить меньше дивидендов. Соответственно, если Газпром будет реализовывать не особо экономически выгодные проекты по строительству газопровода, миноритарии получат меньше денег, объясняет Нигматуллин. «Либо Газпрому нужна компания-подрядчик с хорошо отстроенной структурой, для того чтобы оперативно реализовывать инвестиционные проекты, либо подрядчику бизнес стал не особо интересен, и он хочет из него выйти и инвестировать во что-то другое», — предполагает финансист.

Продажа активов не скажется на котировках Газпрома, поскольку миноритарии оценивают компании исключительно исходя из денежного потока, добавляет Нигматуллин.

У Газпрома заканчиваются программы по строительству крупных газопроводов — «Силы Сибири», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», напоминает партнер компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«Владельцы подрядных компаний понимают, что одна из ведущих функций Газпрома подходит к концу. Она заключается в том, чтобы государственные деньги перекачивать в частные карманы подрядчиков, — утверждает эксперт. — Смысл схемы такой: Газпром затевает иногда политизированные, иногда не очень, но абсолютно ненужные некоммерческие проекты газопроводов, а затем распределяет контракты на строительство между так называемыми дружественными компаниями. Они чудовищно завышают сметы и бюджет и получают с этого серьезную прибыль и сверхприбыль».

Сейчас подрядчикам от некоммерческих проектов сверхприбыли уже не получить, поэтому последняя возможность для них — взять компании и продать их тому же самому Газпрому, говорит Крутихин.

По мнению эксперта, стоимость сделки завышена, поскольку «без государственных контрактов на строительство мегагазопроводов эти компании вообще ничего не стоят».