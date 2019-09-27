«Хотели расспросить инспектора ГАИ, но тот закрылся в автомобиле» 3 27.09.2019, 9:59

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Что происходит в Минске на площади Победы?

"Меня каждый раз там "подрезают"!", "Одни едут по старой разметке, другие - по новой", "Там жуть что творится!" - на этой неделе редакция Автобизнеса регулярно получала сообщения от возмущенных автомобилистов. И речь в них шла о столичной площади Победы.

Чуть менее двух месяцев назад здесь началась масштабная реконструкция монумента. В связи с этим была откорректирована организация движения на перекрестке. Водители уже успели привыкнуть к нововведениям, но совсем недавно здесь появилась новая временная разметка, которая сместила полосы движения. И, как можно заметить, это стало проблемой для многих автомобилистов. Журналист abw.by выехал на место событий и узнал, что же там происходит на самом деле.

В основном изменения претерпел выезд с проспекта Независимости в направлении Белгосцирка.

Как видно на фото, полосы движения были смещены вправо, и теперь крайняя правая полоса выходит на полосу, по которой раньше двигались поворачивающие направо с улицы Киселева.

При этом многие водители, которые выезжают с Киселева, ввиду незнания или из-за большого желания как можно быстрее проехать перекресток вклиниваются во временную полосу, по которой движется основной поток. Тем самым они перекрывают движение.

Стоит отметить и то, что временная разметка сделана наспех, нечетко, а в некоторых местах ее вовсе не видно.

Есть проблема и с движением по внутренней полосе: строительные ограждения практически полностью закрывают для выезжающих автомобилей обзор на те машины, которые уже едут по кругу.

Наконец, все осложняет строительная техника, которая при заезде на место проведения работ перекрывает ряд движения. И само место заезда организовано таким образом, что водители только в последний момент могут увидеть препятствие на пути.

Выезды с улицы Захарова и с проспекта в сторону Уручья остались без изменений.

Большой проблемой является и полное отсутствие знаков, предупреждающих об изменении организации движения. Знаки, которые информируют о проведении дорожных работ, присутствуют только на улице Захарова и на проспекте Независимости в сторону цирка. Все остальные водители остаются в полном неведении.

Мы решили узнать, как часто возникают здесь аварийные ситуации. И всего лишь за полчаса таких насчитали четыре!

На самой площади дежурит ГАИ. Отличный момент, чтобы расспросить инспекторов о сложившейся ситуации! Однако, услышав, что к нему обращается журналист, сотрудник ГАИ, сославшись на занятость, закрылся в патрульном автомобиле.

За комментариями Автобизнес обратился в отдел агитации и пропаганды ГАИ по городу Минску, но там сообщили, что информацией не обладают, а в отделе по организации дорожного движения на наши звонки никто не ответил.

В заключение хотелось бы призвать дорожные службы и ГАИ позаботиться о размещении дорожных знаков со схемой проезда кругового перекрестка и донесении этой информации до участников дорожного движения.