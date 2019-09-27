Все жилые дома Минска подключат к отоплению до конца дня 2 27.09.2019, 10:03

Отопление в жилых домах в Минске включают уже три дня.

Все жилые дома столицы подключат к отоплению до конца дня. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Отопление в жилых домах в Минске включают уже три дня. За это время тепло пришло в 65% жилого фонда, рассказал генеральный директор Минского городского жилищного хозяйства Юрий Кукашук.

За это время от жителей поступило 6135 заявок на развоздушивание систем отопления. Это на 45% меньше, чем за такой же период подачи тепла в прошлом году. К этому времени выполнены 2294 заявки.

— Специалисты жилищных организаций будут работать в субботу и воскресенье, чтобы развоздушить системы и провести наладку, где это необходимо, — отметил Юрий Кукашук.