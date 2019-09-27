Ученые назвали новую дату зарождения жизни на Земле 27.09.2019, 10:39

Геологи провели химический анализ окаменелостей, найденных в Австралии.

Геологи из Университета Нового Южного Уэльса провели химический анализ окаменелостей, найденных еще в 1980-х годах в австралийской пустыне. Окаменелостям более 3,5 млрд лет, и ученые предполагали, что на них есть органические следы, однако технически никак не могли этого доказать. Историю изучения этих строматолитов рассказывает издание ScienceAlert, пишет hightech.fm.

Ранее ученые считали, что самыми древними найденными строматолитами с органическими следами были окаменелости из Гренландии, возраст которых составлял 3,7 млрд лет назад. Однако в ходе химических исследований ученые не нашли органические следы на этой породе.

С окаменелостями из Австралии ученые провели аналогичную работу: сканирующую электронную микроскопию и сканирующую просвечивающую электронную микроскопию; энергодисперсионную рентгеновскую спектроскопию и рамановскую спектроскопию; наномасштабную вторичную ионную масс-спектрометрию и анализ стабильных изотопов углерода.

Геологи отмечают, что им пришлось задействовать столько методов, чтобы наверняка установить наличие органических элементов в окаменелостях. При этом в случае, если бы один метод показал наличие органики, а другие — нет, итоговый вывод не указывал бы на жизнь в строматолитах.

Анализ команды показал, что строматолиты в основном состоят из минерала, называемого пиритом, пронизанного наноскопическими порами. В этом пирите присутствуют включения азотсодержащего органического материала, а также нити органического вещества, которые очень похожи на остатки биопленок, образованных микробными колониями.