Трамп ищет анонимного информатора по скандалу с Зеленским 3 27.09.2019, 10:59

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Фото: Reuters

Президент США назвал его «почти шпионом».

Президент США Дональд Трамп хочет найти и наказать анонимного информатора, сделавшего достоянием гласности содержание разговора между американским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета Los Angeles Times, опубликовавшая в четверг, 26 сентября, аудиофайл с высказываниями Трампа на частной встрече с американскими дипломатами, сообщает dw.com.

Listen here: “I want to know who’s the person, who’s the person who gave the whistleblower the information? Because that’s close to a spy,” President Trump said. https://t.co/HsUIczrgZR pic.twitter.com/TR2LRY9iN5 — Los Angeles Times (@latimes) September 26, 2019

Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского

Президент заявил, что информатор никогда не "видел" стенограммы его телефонного разговора с президентом Зеленским. Он просто "что-то слышал" и "действовал почти как шпион", уверен Трамп. Президент США добавил, что ему также интересно, кто реально предоставил информатору доступ к содержанию беседы с главой Украины. Этот человек тоже "почти шпион", считает Трамп.

"Вы знаете, что мы делали раньше, когда были еще умными, не так ли? Шпионы и предатели, мы обходились с ним несколько иначе, чем сегодня", - заявил Трамп, вызвав смех в аудитории. Как напоминает агентство AFP, ранее в США шпионы приговоривались к смертной казни или длительным срокам тюремного заключения.

Стенограмма разговора Трампа с Зеленским

25 сентября Белый дом на фоне разрастающегося скандала обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским. Из нее можно сделать вывод, что американский лидер оказывал давление на своего украинского коллегу, призывая его провести расследование в отношении кандидата на пост президента США Джо Байдена и его сына Хантера из-за бизнеса последнего в Украине. В то же время стенограмма не подтвердила подозрений в том, что Трамп увязал проведение такого расследования с предоставлением Украине помощи в размере 400 млн долларов.

Конгрессмены-демократы намерены начать расследование в отношении Трампа, которое может привести к импичменту президента США.