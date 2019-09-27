Сенцов: Что сформировало меня как украинца? Майдан 1 27.09.2019, 11:15

Олег Сенцов

Фото: Getty Images

Известный режиссер рассказал об «активной человеческой позиции».

Бывший политзаключенный РФ, украинский режиссер Олег Сенцов в интервью Крым.Реалии, которое вышло 26 сентября, заявил, что на его взгляды повлияла Революция достоинства.

На вопрос "А что, как вы думаете, вас формировало как украинца?" Сенцов ответил: "Майдан".

"Был первый Майдан (Оранжевая революция 2004 года. — ред.), но я не ездил на него, только поддерживал, как говорится, удаленно ‒ следил, смотрел. Это уже были первые ростки. К этому постепенно приходишь. У меня никогда не было активной гражданской позиции, у меня была активная человеческая позиция, какие-то принципы, по которым я живу. И я обнаружил, что по этим принципам Украина тоже хочет жить. В этом мы совпали, и я ощутил себя гражданином этой страны, как многие. Я много читал выражений, что многие тогда ощутили себя на самом деле украинцем, гражданином своей страны, ответственным за ее будущее", – сказал режиссер.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал. 7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, был и Сенцов.

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Украины Виктора Януковича в Россию.

По данным Генпрокуратуры, в январе – феврале 2014 года в Киеве погибло 78 митингующих, более 200 человек получили огнестрельные ранения, еще около 1000 протестующих – другие телесные повреждения различной степени тяжести.