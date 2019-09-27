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Горе-газ, или Королевство в царстве кривых зеркал

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  • 27.09.2019, 11:21
  • 1,222
Горе-газ, или Королевство в царстве кривых зеркал

Руководители разных контор, которые постоянно повышают тарифы на обслуживание, строят себе дворцы.

По моим наблюдениям, на протяжении последних четырех лет необоснованно меняются расценки на техосмотр газового оборудования. Конечно, в сторону их увеличения. Эти расценки никак не зависят от инфляции или повышения зарплат и пенсий, написал в редакцию «Свободных новостей» Валерий Коронкевич из Хотимска.

Тариф за техобслуживание вырос в разы, а пенсии за этот период — на жалкие проценты. Так, к примеру, в 2015 году техобслуживание моего газового котла стоило 12 рублей, а в 2019-м — уже более 40. Такая же картина и с обследованием дымоходов.

Я попытался узнать причину необоснованного роста тарифов, на что мне в газконторе ответили: «Мы только исполнители циркуляров вышестоящих организаций».

А возьмите такую проблему. Срок использования газовой плиты 20 лет, срок использования котла 10 лет. Случилось так, что для обоих приборов в этом году у меня заканчивается срок использования. Пенсионеру с 300-рублевой пенсией заменить оба сразу — просто не под силу.

Показательный пример на собственном опыте. Мой газовый котел, который я использовал вместе с газовой плитой, израсходовал за время эксплуатации 7000 кубометров газа. Моя соседка, у которой также вышел срок использования данных приборов, за это время сожгла 56000 кубометров. Интересный вопрос: зависит ли срок эксплуатации от количества израсходованного топлива? Оказывается, нет! Смотрят только на «возраст». Менять надо и мой котел с плитой, и соседский.

В западных странах тоже проводится техобслуживание этих аппаратов и определяется их состояние. Но подход там совсем другой. Срок службы определяется изношенностью прибора.

Понятное дело, что прогресс идет вперед, техника совершенствуется. Но не нужно забывать о материальном положении людей, которые пользуются этими приборами. Не открою большого секрета, что сельское население уменьшается у нас катастрофическими темпами, так как уровень жизни на селе намного ниже, чем в городе, и возможностей для заработка здесь гораздо меньше.

Многие пенсионеры из-за грабительских тарифов отказываются от использования газа. Но здесь их подстерегают другие подводные камни. Чтобы переделать печь в доме, нужно не меньше 500 долларов, нужно на сезон заказать машину дров еще за 100 с лишним долларов. Хорошо вроде бы: физическая разминка, сходил за дровами, растопил огонь, сиди и думай о вечном...

А знают ли в больших начальственных кабинетах, что есть у нас люди, у которых в доме вообще нет отопления? Нет газа, нет энергообеспечения, накрываются тулупами... В своей жизни я встречал человека, который спал … в печи. Не так все хорошо у нас, как показывают по телевидению и пишут в государственных газетах.

Но посмотрите на областные офисы газообеспечивающих организаций. Потом посмотрите на их районные офисы. Посмотрите на уровень заработной платы их руководителей и обслуживающего персонала. Вам сразу станет понятно, откуда деньги на офисы и зарплаты. Этакое королевство в царстве кривых зеркал.

Молодые руководители разных газконтор, которые постоянно повышают тарифы на обслуживание и строят себе дворцы, пока не задумываются, что придет время и им самим нужно будет уйти на заслуженный отдых. Может, тогда они поймут всю беспомощность и горе, которые сегодня испытывают пенсионеры. Хотя вряд ли. Они успеют накопить для безбедной старости. Или сядут в тюрьму, как некоторые их коллеги.

А пока нужно думать о том, как для малоимущих и пенсионеров уменьшить тарифы до разумных пределов.


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