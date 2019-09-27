Горе-газ, или Королевство в царстве кривых зеркал 3 27.09.2019, 11:21

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Руководители разных контор, которые постоянно повышают тарифы на обслуживание, строят себе дворцы.

По моим наблюдениям, на протяжении последних четырех лет необоснованно меняются расценки на техосмотр газового оборудования. Конечно, в сторону их увеличения. Эти расценки никак не зависят от инфляции или повышения зарплат и пенсий, написал в редакцию «Свободных новостей» Валерий Коронкевич из Хотимска.

Тариф за техобслуживание вырос в разы, а пенсии за этот период — на жалкие проценты. Так, к примеру, в 2015 году техобслуживание моего газового котла стоило 12 рублей, а в 2019-м — уже более 40. Такая же картина и с обследованием дымоходов.

Я попытался узнать причину необоснованного роста тарифов, на что мне в газконторе ответили: «Мы только исполнители циркуляров вышестоящих организаций».

А возьмите такую проблему. Срок использования газовой плиты 20 лет, срок использования котла 10 лет. Случилось так, что для обоих приборов в этом году у меня заканчивается срок использования. Пенсионеру с 300-рублевой пенсией заменить оба сразу — просто не под силу.

Показательный пример на собственном опыте. Мой газовый котел, который я использовал вместе с газовой плитой, израсходовал за время эксплуатации 7000 кубометров газа. Моя соседка, у которой также вышел срок использования данных приборов, за это время сожгла 56000 кубометров. Интересный вопрос: зависит ли срок эксплуатации от количества израсходованного топлива? Оказывается, нет! Смотрят только на «возраст». Менять надо и мой котел с плитой, и соседский.

В западных странах тоже проводится техобслуживание этих аппаратов и определяется их состояние. Но подход там совсем другой. Срок службы определяется изношенностью прибора.

Понятное дело, что прогресс идет вперед, техника совершенствуется. Но не нужно забывать о материальном положении людей, которые пользуются этими приборами. Не открою большого секрета, что сельское население уменьшается у нас катастрофическими темпами, так как уровень жизни на селе намного ниже, чем в городе, и возможностей для заработка здесь гораздо меньше.

Многие пенсионеры из-за грабительских тарифов отказываются от использования газа. Но здесь их подстерегают другие подводные камни. Чтобы переделать печь в доме, нужно не меньше 500 долларов, нужно на сезон заказать машину дров еще за 100 с лишним долларов. Хорошо вроде бы: физическая разминка, сходил за дровами, растопил огонь, сиди и думай о вечном...

А знают ли в больших начальственных кабинетах, что есть у нас люди, у которых в доме вообще нет отопления? Нет газа, нет энергообеспечения, накрываются тулупами... В своей жизни я встречал человека, который спал … в печи. Не так все хорошо у нас, как показывают по телевидению и пишут в государственных газетах.

Но посмотрите на областные офисы газообеспечивающих организаций. Потом посмотрите на их районные офисы. Посмотрите на уровень заработной платы их руководителей и обслуживающего персонала. Вам сразу станет понятно, откуда деньги на офисы и зарплаты. Этакое королевство в царстве кривых зеркал.

Молодые руководители разных газконтор, которые постоянно повышают тарифы на обслуживание и строят себе дворцы, пока не задумываются, что придет время и им самим нужно будет уйти на заслуженный отдых. Может, тогда они поймут всю беспомощность и горе, которые сегодня испытывают пенсионеры. Хотя вряд ли. Они успеют накопить для безбедной старости. Или сядут в тюрьму, как некоторые их коллеги.

А пока нужно думать о том, как для малоимущих и пенсионеров уменьшить тарифы до разумных пределов.