Вот и нет «величия» 4 Дмитрий Милин

27.09.2019, 11:29

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В чем может теперь заключаться путинский «общественный договор»?

Прошлый "общественный договор" был в виде обмена падающего уровня жизни и отказа от политического представительства в обмен на сохранение текущего уровня "социальных гарантий", приращение территорий в виде "крымнаша" и рассказы по ТВ про "величие России на международной арене".

После повышения властями пенсионного возраста оказался разорван. Эффект "крымнаша" тоже исчерпался, "величие России" закончилось комедией "солсберийцев Боширова и Петрова", автокефалией украинской Православной церкви и уничтожением нашего "Ил-20" сирийской ПВО во время успешного авианалета израильской авиации на Сирию, плюс проблемами с Роскосмосом, ликвидацией НПО "Хруничева" в Москве, девальвацией рубля, повышением НДС и акцизов.

Итак со стороны общества мы имеем следующие уступки:

1. Повышение пенсионного возраста, без фактического повышения пенсий выше долгосрочного роста инфляции.

2. Снижение уровня жизни из-за продолжающейся стагнации, повышение налогов и акцизов, а так же инфляции превышающей официальную в разы (ЦБ при принятии решения в ставке пользуется не росстатовской инфляцией, а инфляционными ожиданиями, которые выше в разы).

3. Нарастание ощущения, что никакого "величия России" нет, а есть стагнация и деградация.

Что может в обмен на это предложить власть? Рассказы о нацпроектах, которые уже 1,5 года как не могут даже начать финансировать, а то, что исполнить?

Дмитрий Милин, «Фейсбук»