В Беларуси задержали таджикского оппозиционера 3 27.09.2019, 11:29

Фарход Одинаев

Его могут экстрадировать.

Власти Беларуси задержали таджикского оппозиционного активиста Фархода Одинаева, сообщила белорусская правозащитная организация Human Constanta. По данным правозащитников, Одинаева задержали по запросу властей Таджикистана, Минск может передать его Душанбе, передает currenttime.tv.

Таджикские власти пока не комментируют задержание Одинаева.

Юрист организации Human Constanta Наста Лойка сообщила, что Одинаева задержали 25 сентября на КПП на белорусско-литовской границе. По ее словам, власти Таджикистана объявили Одинаева в розыск по подозрению в причастности к запрещенной в стране организации. 42-летний оппозиционный активист был членом Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), деятельность которой запретили в 2015 году.

"В настоящее время известно, что Беларусь рассматривает вопрос об экстрадиции Одинаева в Таджикистан. Сейчас он содержится в следственном изоляторе города Сморгонь Гродненской области. Мы отслеживаем это дело и пытаемся защитить его права, чтобы он не был подвергнут пыткам. Мы обеспокоены тем, чтобы его не отправили в Россию. Таджикистан является членом Шанхайской организации сотрудничества и, возможно, сможет инициировать экстрадицию Одинаева. А это большая угроза для оппозиционера. Для нас очень важно, чтобы он не содержался в условиях, где его права были бы нарушены", – сказала Наста Лойка.

В 2013 году на протяжении нескольких месяцев Одинаев руководил в Москве таджикским оппозиционным телеканалом "Сафо ТВ". В том же году российские власти закрыли телеканал. Проживающие в изгнании за рубежом представители ПИВТ сообщили, что Одинаев недавно получил польскую визу и планировал принять участие в конференции ОБСЕ в Варшаве по правам человека.

ПИВТ была зарегистрирована в 1997 году после окончания гражданской войны, в 2015 году ее закрыли. Верховный суд Таджикистана обвинил партию в организации бунта и в сентябре 2015 года запретил ее деятельность. Руководство партии считает эти обвинения безосновательными.