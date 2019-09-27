США на пороге: поможет ли Украине усиление американских войск в Польше 1 27.09.2019, 11:41

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Агрессивность России стимулирует НАТО к наращиванию военных ресурсов.

В Нью-Йорке президенты США и Польши подписали долгожданную для Варшавы декларацию об увеличении американского военного контингента в Польше. Тысяча военных США скоро прибудут в Польшу, и всего на территории наших соседей будут дислоцироваться уже пять с половиной тысяч американских солдат. Выяснил "Апостроф", как это повлияет на Украину.

Сколько американских военных прибывает в Польшу

Варшава уже долгое время развивает особенно тесные союзные отношения с США. И польские усилия не проходят незамеченными в Вашингтоне. Поэтому польская инициатива по размещению американских войск на постоянной основе, которая была подана в льстивой для нынешнего главы Белого дома форме, в виде предложения построить "Форт" Трамп", получила добро в США. Однако далеко не в полном объеме. В то время, как в Варшаве не стесняются говорить о планах развертывания целой американской дивизии, Вашингтон готов направить в Польшу только дополнительный контингент в количестве до 1000 солдат, который доведет численность американской группировки в этой стране до 5,5 тыс. человек, то есть, менее четверти полноценной дивизии.

"О развертывании американской дивизии в Польше и речи быть не может. Армия США насчитывает всего 20 полных дивизий, и связывать себя, размещая одну из них на постоянной основе в Польше, а потом думать, как ее перебрасывать, если она понадобится, например в Азии или на Ближнем Востоке, в Вашингтоне не будут. На самом деле этот контингент (5,5 тыс человек) не добавит безопасности для Польши или дополнительных возможностей для сдерживания России. Ведь, если 4,5 тысячи американских солдат не могут гарантировать безопасность Польши, то и 5,5 тыс ситуацию не изменят. Размещение этих американских войск следует трактовать как символический шаг, благодарность полякам со стороны Трампа. В его глазах они - идеальный союзник, который тратит 2% ВВП на оборону и поддерживает внешнеполитические инициативы США", - пояснил военный эксперт, заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

"У поляков есть четкая нацеленность на усиление собственной безопасности от угроз со стороны России. И поэтому привлечение американского контингента у них в приоритете. Ведь тех нескольких батальонов стран-членов НАТО, которые на ротационной основе размещаются в Польше и странах Балтии, недостаточно. Особенно с учетом того, что в своих западных областях и в Беларуси россияне проводят учения с участием 250 тыс солдат. Такого российского контингента вполне достаточно для широкомасштабной войны, а также вторжения в Польшу и Балтию - хотя этот сценарий маловероятен. Но в таком контексте более важно размещение американских систем ПРО и ПВО в Польше. А вот сам пятитысячный американский военный контингент не такой уж и значительный и важный. Впрочем, он создает определенные гарантии безопасности, по такому же принципу, когда присутствие американских военных советников на курдских позициях в Сирии стало основанием для уничтожения российской военной колонны, которая на те позиции наступала", - сообщил Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генштаба ВС Украины.

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"Размещение американских войск в Польше дает полякам надежду, что российско-польский конфликт автоматически станет российско-американским конфликтом. Поляки хотели дивизию, а взамен получили штаб-квартиру и логистический центр. Но этот логистический центр является хорошей основой для быстрой переброски американских войск в случае необходимости по плану "30-30-30" (способность НАТО развернуть в течение 30 дней 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей). Такое решение хоть и является компромиссным, но в целом удовлетворяет польские потребности ", - отметил в разговоре с Павелом Фельгенгауэрем, российский военный обозреватель

Американцы в Польше, как стимул для российских военных

Таким образом, размещение американских войск в Польше - это в большей степени дело двусторонних польско-американских отношений, нежели следствие какой-то четкой политики безопасности США в регионе. Но любое изменение силового баланса вблизи границ России не может не вызывать реакцию Кремля, и последствия такой реакции вряд ли можно будет назвать положительными для Украины. Россияне следуют простой логике: на завершающем этапе Холодной войны были достигнуты неформальные договоренности - Центрально-Восточная Европа выходит из советской сферы влияния, но НАТО не будет осуществлять расширение в этом регионе. И хотя Советского Союза не существует уже более четверти века, интеграцию стран бывшего соцлагеря в НАТО россияне называют нарушением договоренностей и угрозой для собственной безопасности. И реагируют симметрично, наращивая собственные военные возможности. И размещение дополнительных американских войск в Польше - просто замечательный повод для накручивания военной истерии в РФ.

"Если посмотреть с российской стороны - дополнительный американский контингент в Польше - просто подарок для военных. Теперь можно говорить, что угроза со стороны НАТО растет и на армию нужно тратить больше денег. Нужно строить оборону против американской агрессии. Сейчас в России идет утверждение военного бюджета на следующие три года. Шойгу (министр обороны РФ Сергей Шойгу), впервые за долгое время, дал большое интервью. Необходимость больших затрат на оборону он объяснил, в том числе, и американским присутствием у границ. Этот процесс - это такая взаимовыручка военных с обеих сторон, как это было во времена Холодной войны. Запад рассказывает об угрозе России, из-за чего надо тратить большие деньги на армию, и о том же говорят в России. Риторика работает в обе стороны. Проблема в том, что всегда существует угроза того, что кто-то заиграется и начнется реальный конфликт", - рассказал Павел Фельгенгауэр.

Положительный момент для Украины в ситуации с усилением американо-польского сотрудничества является то, что логистические и штабные центры США станут немного ближе к их границам. "Безусловно, военный персонал США на польских базах будет использоваться для сотрудничества с Украиной, в том числе при организации совместных учений. К тому же, украинские военные за 5 лет вооруженного противостояния силам России накопили уникальный опыт, и в его использовании заинтересованы все те же западные союзники ", - считает Романенко.