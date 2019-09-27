Ученые разгадали невероятную тайну древнего города инков 2 27.09.2019, 11:44

2,010

Поселение расположено в Перу на высоте 2450 метров над уровнем моря.

Бразильские ученые из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул раскрыли тайну строительства загадочного города инков Мачу-Пикчу. Это поселение, построенное на вершине горного хребта еще в XV веке, расположено в Перу на высоте 2450 метров над уровнем моря, пишет сайт segodnya.ua.

Эксперты утверждают, что основатели древнего города выбрали это место, поскольку оно было источником материала для строительства. Землетрясения в регионе ослабляли горную породу, и древним каменотесам благодаря этому было легче вырезать камни нужной формы, ведь ослабленный камень не требовал долгой обработки.

"Расположение Мачу-Пикчу – не случайность, – рассказывает геолог Руальдо Менегат из Федерального университета Рио-Гранде-ду-Сул в Бразилии. – Было бы невозможно построить такие сооружения высоко в горах, если бы в скале, на которой стоит город, не было разломов".

Проанализировав спутниковые снимки и данные, собранные в древнем городе, ученые составили специальную карту, с помощью которой удалось доказать, что Мачу-Пикчу был построен на месте, где пересекаются несколько тектонических разломов.

Более того, геолог утверждает, что другие поселения инков – Ольянтайтамбо, Писак и Куско, строились по тем же принципам. "Каждое из этих поселений идеально отражает основные направления геологических разломов в районе", – говорит Менегат.

Помимо стройматериалов, тектонические разломы помогали инкам собирать воду. Талая и дождевая вода стремилась вниз, в долину, вдоль разломов, и инки всегда знали, где ее можно собрать. В то же время расположение города высоко в горах спасало его от лавин и селей, частых в этой высокогорной местности. Еще один опасный климатический фактор – проливные дожди. Разломы спасали город от затопления.

Результаты научной работы представлены на конференции Геологического общества Америки.